Украинцев с такими автомобилями будут проверять более тщательно: кому и что нужно знать

Марина Бондаренко
Водителям не избежать этой проверки от МВД Новость обновлена 15 апреля 2026, 14:28
Эти правила были введены, чтобы исключить возможность регистрации автомобилей, которые находятся в розыске или на которые наложен арест

При первоначальной регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, обязательно проводится экспертиза, которая предотвращает регистрацию транспортных средств с поддельными или измененными идентификационными номерами и обеспечивает законность процедуры.

Проверка осуществляется при участии специалистов сервисных центров МВД и Экспертной службы МВД. Об этом сообщили в учреждении.

Что именно проверяют

Основное внимание уделяется идентификационным номерам транспортного средства – VIN-коду, номеру кузова или шасси и двигателя.

VIN-код – это уникальный 17-значный идентификатор, который присваивается производителем и никогда не повторяется. Он состоит из трех частей:

  • WMI (первые 3 символа) – производитель и страна происхождения;
  • VDS (следующие 6 символов) – технические характеристики авто;
  • VIS (последние 8 символов) – серийный номер и год выпуска.

Как проходит экспертиза

В ходе исследования специалисты Экспертной службы МВД:

  • проверяют подлинность идентификационных номеров;
  • выявляют возможные признаки их изменения, уничтожения или подделки;
  • анализируют сопроводительные документы на предмет фальсификации;
  • сверяют данные авто с информацией в реестрах.

Отдельно транспортные средства проверяют в государственных реестрах — в частности:

  • пребывание в розыске;
  • наличие арестов или запретов отчуждения;
  • законность ввоза и растаможки.
Что проверяют эксперты МВД в транспортном средстве, которое привезли из-за границы
Фото: МВД

Какие могут быть результаты

После проверки возможны три варианта решения:

  • данные подтверждаются – авто регистрируют;
  • выявляются разногласия — требуется дополнительное уяснение;
  • выявляются признаки подделки или розыска – в регистрации отказывают, а информацию передают правоохранительным органам.

Зачем это нужно

Такая процедура позволяет защитить покупателей от мошенничества на рынке подержанных автомобилей и гарантирует, что все транспортные средства регистрируются законно и безопасно.

