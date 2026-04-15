Украинцев с такими автомобилями будут проверять более тщательно: кому и что нужно знать
Эти правила были введены, чтобы исключить возможность регистрации автомобилей, которые находятся в розыске или на которые наложен арест
При первоначальной регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, обязательно проводится экспертиза, которая предотвращает регистрацию транспортных средств с поддельными или измененными идентификационными номерами и обеспечивает законность процедуры.
Проверка осуществляется при участии специалистов сервисных центров МВД и Экспертной службы МВД. Об этом сообщили в учреждении.
Что именно проверяют
Основное внимание уделяется идентификационным номерам транспортного средства – VIN-коду, номеру кузова или шасси и двигателя.
VIN-код – это уникальный 17-значный идентификатор, который присваивается производителем и никогда не повторяется. Он состоит из трех частей:
- WMI (первые 3 символа) – производитель и страна происхождения;
- VDS (следующие 6 символов) – технические характеристики авто;
- VIS (последние 8 символов) – серийный номер и год выпуска.
Как проходит экспертиза
В ходе исследования специалисты Экспертной службы МВД:
- проверяют подлинность идентификационных номеров;
- выявляют возможные признаки их изменения, уничтожения или подделки;
- анализируют сопроводительные документы на предмет фальсификации;
- сверяют данные авто с информацией в реестрах.
Отдельно транспортные средства проверяют в государственных реестрах — в частности:
- пребывание в розыске;
- наличие арестов или запретов отчуждения;
- законность ввоза и растаможки.
Какие могут быть результаты
После проверки возможны три варианта решения:
- данные подтверждаются – авто регистрируют;
- выявляются разногласия — требуется дополнительное уяснение;
- выявляются признаки подделки или розыска – в регистрации отказывают, а информацию передают правоохранительным органам.
Зачем это нужно
Такая процедура позволяет защитить покупателей от мошенничества на рынке подержанных автомобилей и гарантирует, что все транспортные средства регистрируются законно и безопасно.
