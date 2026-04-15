Украинцев с такими автомобилями будут проверять более тщательно: кому и что нужно знать

Эти правила были введены, чтобы исключить возможность регистрации автомобилей, которые находятся в розыске или на которые наложен арест

При первоначальной регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, обязательно проводится экспертиза, которая предотвращает регистрацию транспортных средств с поддельными или измененными идентификационными номерами и обеспечивает законность процедуры.

Проверка осуществляется при участии специалистов сервисных центров МВД и Экспертной службы МВД. Об этом сообщили в учреждении.

Что именно проверяют

Основное внимание уделяется идентификационным номерам транспортного средства – VIN-коду, номеру кузова или шасси и двигателя.

VIN-код – это уникальный 17-значный идентификатор, который присваивается производителем и никогда не повторяется. Он состоит из трех частей:

WMI (первые 3 символа) – производитель и страна происхождения;

– производитель и страна происхождения; VDS (следующие 6 символов) – технические характеристики авто;

– технические характеристики авто; VIS (последние 8 символов) – серийный номер и год выпуска.

Как проходит экспертиза

В ходе исследования специалисты Экспертной службы МВД:

проверяют подлинность идентификационных номеров;

выявляют возможные признаки их изменения, уничтожения или подделки;

анализируют сопроводительные документы на предмет фальсификации;

сверяют данные авто с информацией в реестрах.

Отдельно транспортные средства проверяют в государственных реестрах — в частности:

пребывание в розыске;

наличие арестов или запретов отчуждения;

законность ввоза и растаможки.

Что именно проверяют в транспортном средстве, ввезенном из-за границы. Фото: МВД

Какие могут быть результаты

После проверки возможны три варианта решения:

данные подтверждаются – авто регистрируют;

выявляются разногласия — требуется дополнительное уяснение;

выявляются признаки подделки или розыска – в регистрации отказывают, а информацию передают правоохранительным органам.

Зачем это нужно

Такая процедура позволяет защитить покупателей от мошенничества на рынке подержанных автомобилей и гарантирует, что все транспортные средства регистрируются законно и безопасно.

