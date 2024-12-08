Воевал под Иловайском, а потом прошел в Раду: где сейчас экс-нардеп Андрей Тетерук

В прошлом году экс-нардеп получил должность в антикоррупционном органе

Андрей Тетерук — экс-командир добровольческого батальона "Миротворец", созданный из полицейских. Мужчина участвовал в АТО, как и Семен Семенченко, а впоследствии стал народным депутатом от партии "Народный фронт". В последнее время мужчина не часто появляется в публичном пространстве.

"Телеграф" узнал, куда исчез Андрей Тетерук, ставший известным после 2014 года.

Что известно об Андрее Тетеруке

Будущий нардеп родился в 1973 году в Виннице. Учился в военном училище в Москве и 5 лет служил на Дальнем Востоке. В 1999 году Тетерук вернулся на родину и получил украинское гражданство.

Тетерук продолжил военную карьеру в Винницкой области, в том числе занимая должность командира роты специального назначения. Позже стал заместителем начальника штаба. Стажировался в полицейской академии в Египте, где учился бороться с международным терроризмом. Дважды участвовал в миротворческой миссии в Косово, руководя штабом специального миротворческого подразделения МВД Украины.

Фото с фейсбук-страницы Андрея Тетерука

Тетерук овладевал менеджментом организации в Винницком торгово-экономическом институте. Начинал собственный бизнес по изготовлению топливозаправщиков. После оккупации Россией Крыма мужчина зарегистрировался добровольцем в военкомате. Его назначили командиром батальона особого назначения "Миротворец" ГУ МВД Украины в Киевской области.

В июле 2014 года батальон был отправлен в зону АТО. Тетерук участвовал в боях под Иловайском, после чего возникали слухи о его гибели. Будучи командиром, выходил с 70 бойцами из Иловайского котла, после того, как 5 дней удерживали вагонное депо.

Фото с фейсбук-страницы Андрея Тетерука

В августе 2014 года Тетерук вместе с командирами других батальонов, в частности Юрием Березой из "Днепр-1" и Андреем Белецким из "Азова", вошел в Военный совет партии "Народный фронт". Среди направлений работы было укрепление обороны государства.

Так, в 2014 году Тетерук прошел в Верховную Раду от "Народного фронта". Параллельно его назначили главой подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и их семей.

Фото "Слово и Дело"

Участник АТО стал одним из соавторов законопроекта о признании псевдореспублик "ЛДНР" террористическими организациями. В 2015 году Тетерук имел конфликт с нардепкой Александрой Кужель. Народный избранник позволил себе оскорбительное выражение и ударил женщину стеклянной бутылкой с водой. Однако позже мужчина объяснял, что это произошло случайно, поскольку женщина напоролась на бутылку, пытаясь ударить его сумкой. У нее обнаружили тогда сотрясение мозга.

Скриншот с видео телеканала "Рада"

В 2017 году Тетерук вынес из зала парламента дымовую шашку, которую зажгли нардепы Семен Семенченко и Юрий Левченко. Они сделали это, чтобы сорвать голосование по законопроекту "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Тетерев быстро среагировал и выбросил шашку из зала Совета. Также в этот момент нардеп дал подзатыльник Семенченко. Шашка была военной, поэтому ее запрещено использовать в закрытом пространстве.

Где сейчас Андрей Тетерук

В 2019 году бывший военный снова баллотировался в парламент, но уже от партии "Украинская Стратегия Гройсмана". Однако ему не удалось попасть в Верховную Раду.

Тогда о Тетеруке определенное время не было новостей. Говорили, что после 2019 года мужчина работал в Национальной академии внутренних дел Украины, а еще помощником в Департаменте обеспечения деятельности Председателя Национальной полиции.

А в 2023 году экс-нардеп сообщил, что будет работать в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Там он получил должность заместителя руководителя управления – руководителя отдела анализа рисков в сфере безопасности и обороны.

Фото с фейсбук-страницы Андрея Тетерука

Также Тетерук периодически публикует посты в фейсбуке. В частности, распространяет информацию о преступлениях России в Украине, воспоминаниях из прошлого и поздравляет украинцев с государственными праздниками. Бывший народный депутат редко дает интервью в медиа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже экс-нардепа Татьяны Донец. Они познакомились в Верховной Раде, где работали рядом в зале.