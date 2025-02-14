Газа до конца зимы не хватит? Какие прогнозы и что будет с ценой весной

Россия продолжает атаковать газодобывающие компании и хранилища

В Украине продолжается отопительный сезон, и, несмотря на заверения правительства и "Нафтогаза" о достаточных запасах газа, ситуация вызывает беспокойство. Эксперты предупреждают о рисках из-за низких температур, российских обстрелов и прекращения транзита российского газа.

По словам экс главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, запасы газа в хранилищах уменьшились до 2,95 млрд кубометров – это самый низкий уровень за всю историю независимости. По расчетам OBOZ, при среднем потреблении 60 млн кубометров в сутки газа должно хватить до конца марта. Однако резкое похолодание может ускорить использование запасов.

Как компенсировать дефицит?

Украина может импортировать около 50 млн. кубометров газа в сутки. В то же время, цена импортного газа выросла – если летом его покупали по 300–400 евро за тысячу кубометров, то сейчас цены превышают 600 евро.

Что будет с тарифами?

Стоимость газа для населения останется на уровне 7,96 грн за кубометр по меньшей мере до конца 2025 года. Закон запрещает повышение тарифов еще полгода, даже если завершится военное положение. При худшем сценарии возможно ограничение газоснабжения для крупных предприятий, однако население будут отключать в последнюю очередь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одном из городов почти на 13% вырастет стоимость вывоза мусора. За время полномасштабного вторжения стоимость будут подниматься уже во второй раз.