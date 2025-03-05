Повестки разносит почта: что будет, если не забрать письмо от ТЦК
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За неявку в военкомат можно получить штраф
Общую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до мая. Военнообязанные могут получать повестки не только от работников ТЦК и СП, но и по почте.
Если человек не забрал такое письмо от военкомата, повестка все равно будет считаться врученной. Юрист Андрей Карпенко пояснил, что такие повестки должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
Конверт должен содержать описание вложения, в котором указываются данные получателя, начальника территориального центра комплектования, а также дата наложения электронной подписи.
Как это работает на практике
Почтальон не приносит повестку домой, а оставляет письмо в почтовом ящике с соответствующей пометкой: "Повестка ТЦК", "Вручить лично". В некоторых случаях могут позвонить по телефону, если номер получателя указан на конверте, рассказывает юрист.
Самое главное: даже если военнообязанный не придет за письмом, повестка все равно будет считаться врученной.
Также должным образом гражданин уведомлен, если:
- лично получил повестку (это фиксируется в системе "Укрпочты");
- на почте проставлена отметка об отказе от получения;
- получатель отсутствует по адресу, указанному в воинском учете;
- военнообязанный не сообщил ТЦК об изменении места жительства после переезда.
Кроме того, согласно статье 268 КУоАП дела об уклонении от мобилизации рассматриваются в присутствии лица. Однако если есть доказательства, что военнообязанному вовремя сообщили, решения могут быть приняты и без него, добавляет юрист.
Напоминаем, что за неявку по повестке в ТЦК предусмотрена административная ответственность. Штрафы за такие нарушения во время военного положения от 17 000 до 25 500 гривен.
Ранее "Телеграф" писал, какие данные военнообязанные должны обновлять в ТЦК. В некоторых случаях не нужно лично обращаться в военкомат.