Укр

Решил сменить оператора, но.. В Vodafone пользователи-старожилы жалуются на серьезную проблему

Автор
Елена Руденко
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Автор
Абонент очень возмущен
Абонент очень возмущен. Фото Колаж "Телеграфа"

Ему выставили невыполнимые условия

Водафон часто получает критику со стороны своих абонентов. Украинец, что был с этим оператором почти 20 лет, рассказал о проблеме с которой столкнулся.

Ситуация настолько возмутила мужчину, что он решил принципиально перейти и перевести семью на другого оператора. Его разговор с представителями Vodafone проходил на Facebook-странице оператора.

В чем суть проблемы

Мужчина хотел перейти на другого оператора и создал соответствующую заявку. После этого получил сообщение от Vodafone о доступной для него акции и предложении остаться. Абонент согласился, но срок обработки заявки – 4 часа, а срок действия акции – 3 часа.

"Хотя я и пытался отменить заявку о переходе — это невозможно сделать даже через горячую линию. Соответственно только через 4 часа пришла смс, после которой я могу отменить переход. Так вот — набираю поддержку водофона, чтобы сказали — есть ли акция или уже поздно. И мне говорят – да, время исчерпано. Нет вам никаких предложений, можете переходить на другого оператора. Я говорю — так я не виноват, что не успел за 3 часа, это невозможное условие было, потому что 4 часа срок рассмотрения. На что мне говорят – да, мы это видим, мы это понимаем, но ничего сделать не можем", – рассказал украинец.

Что ответили в Vodafone

В ответ представители Vodafone направили ему стандартную отписку: "очень жаль, обратитесь в личные сообщения". Но мужчина продолжал писать в соцсетях и выражать свое возмущение ситуацией. Из этого можно заключить, что проблема не решилась.

"Поставили заранее невыполнимые условия, чтобы посмеяться надо мной? Если вы так, то я тоже теперь принципиально всю семью переведу на другого оператора, а о вас забуду как о кошмаре", — написал в результате украинец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой мобильный оператор имеет лучшее покрытие в Украине. Мы сравнили трех ключевых игроков – Киевстар, Vodafone и lifecell.

Теги:
#Мобильная связь #Vodafone #Водафон #Мобільний оператор