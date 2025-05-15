Черепашка-ниндзя или все же кот? В TikTok запустили новый тренд, который заставит смеяться

Этот формат стремительно стал вирусным

Тренд с пушистыми любимцами снова захватил сеть — на этот раз зрители не сдерживают ни смеха, ни умиления. Да, сейчас активно набирает популярность новый трогательно-саркастический тренд, в котором люди рассказывают истории появления своих кошек — и делают это с помощью юмористических фраз.

Одно из таких видео было опубликовано в TikTok.

"Я так красива! За сколько купили?", — будто спрашивает кошка.

А в ответ — что-то вроде: "Тебя вытащили из сточной трубы за городом, а ты дралась с нами".

Больше комичности добавляет последняя фраза: "Я что!? Черепашка-ниндзя?!".

Этот формат стремительно стал вирусным – тысячи украинских пользователей уже опубликовали свои варианты историй "спасения" или "происхождения" пушистиков. Идея сочетает эмоциональность с юмором, поэтому люди моментально подхватили популярную тенденцию.

В комментариях пишут, намекая на популярный среди детей мультсериал "Черепашки-ниндзя", где присутствует также крыса-учитель:

"Донателло, это ты? Что-то зарос немного"

"Черепашка киса"

"А крысу где дели?"

Тренд демонстрирует, как креативность, любовь к животным и популярная культура из мультфильмов сочетаются в умиляющем и развлекающем одновременно формате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве старательная такса насмешила сеть. Там пошутили, что четвероногий якобы "копает метро на Виноградаре".