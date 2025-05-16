Так выглядят деньги на ветер: украинские фермеры поразили чувством юмора в непогоду (видео)

Украинцы остроумно шутят

Погода в Украине давно известна своей непредсказуемостью, но иногда она не только удивляет, но и вдохновляет создание ярких мемов и остроумных шуток. Недавно в Киевской области произошел очередной погодный курьез, который быстро стал вирусным в социальных сетях.

Жительница Киевской области опубликовала видео в TikTok. Она зафиксировала, как ее агроволокно из-за сильного ветра сорвалось с земли и полетело прямо на линии электропередач.

Видео сопровождается хитом Натальи Могилевской "Оторваться от земли", что придало ироничности ситуации. Подпись к видео была не менее забавной: "Если вы увидите, что что-то летает в небе, не бойтесь, то мое агроволокно оторвалось от земли".

Реакция украинцев

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на курьезную ситуацию, заполнив комментарии остроумными шутками:

"Пусть летает агроволокно, чем шахеды и ракеты", — отметил один из комментаторов, добавляя горькую реальность в юмористическую ситуацию.

"Как вы его сняли?" — интересуется другой пользователь.

"Салюты будут как дождем смочить", — шутит кто-то, предвидя будущее агроволокна.

Другая пользовательница поделилась схожим опытом: "Или мой парник, как были ветра 2 недели назад мой тоже оторвался от земли и улетел по огороду".

"И мое тоже где-то попутешествовало, если увидите, скажите пусть летит домой, потому что я его искать не буду", — с юмором комментирует ситуацию другая женщина.

"Мое тоже хотело, но еще не взросло", — подхватила шутка пользовательница.

Некоторые даже философски подошли к ситуации: "Честно говоря и смешно и грешно. Труды жаль, но у вас положительный юмор".

А кто-то вообще увидел в ситуации отсылки в мир Гарри Поттера: "А я уже думала, это Гриндельвальд созывает сторонников в Киевской области".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье местные увидели пару диких уток прямо во дворе многоэтажек. У пользователей возникло немало вопросов, ведь недавно дикие птицы видели и в Тернополе.