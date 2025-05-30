От Пикми Герл до Паши Мерседеса: СБУ насмешила сеть подборкой самых ярких луков задержанных (видео)

Украинцы особо отметили работу СММ-специалиста

Служба безопасности Украины продолжает удивлять не только эффективность, но и чувство юмора в своих публикациях. Недавно в заведении обнародовали забавный и ироничный ролик, созданный на основе фотографий фигурантов дел.

Данное видео было опубликовано в TikTok. Пальма-де-Майорка, Супергерой, Огородник, Бархатная императрица, Гламур, Олд мани, Пикми герл, Морячка, Паша Мерседес, Курортный — каждый образ уникален и запомнился пользователям. Эта подборка вызвала настоящий фурор в соцсетях.

Вот что написали зрители:

Уже в десятый раз просматриваю — вдохновляете!

СБУ это вообще законно — такое чувство юмора?

Вашему СММнику точно нужны премии каждый месяц — невероятно!

Вы сделали мой вечер, комментарии просто супер, ждем еще!

Как всегда юмор на высоте!

Домой предателей!

Паша Мерседес и Морячка меня порвали, спасибо, сделали мой день!

В Facebook один пользователь заметил : "Взяли нового СММника, пожалуй". Другой добавил: "Интересно было бы еще и на макияж посмотреть". А кто-то иронически написал: "Г*мно-стайл".

Этот шутливый подход от СБУ поднимает настроение и доказывает, что даже в сложные времена можно сохранять чувство юмора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский сервис "Дія" опубликовал видео с реакцией вокалиста группы "Циферблат" Даниила Лещинского на попадание Украины в грандфинал "Евровидения-2025". На записи он немного растерянно подошел к камере, пытаясь улыбнуться, поэтому это послужило поводом для шутки.