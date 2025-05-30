От Пикми Герл до Паши Мерседеса: СБУ насмешила сеть подборкой самых ярких луков задержанных (видео)
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Украинцы особо отметили работу СММ-специалиста
Служба безопасности Украины продолжает удивлять не только эффективность, но и чувство юмора в своих публикациях. Недавно в заведении обнародовали забавный и ироничный ролик, созданный на основе фотографий фигурантов дел.
Данное видео было опубликовано в TikTok. Пальма-де-Майорка, Супергерой, Огородник, Бархатная императрица, Гламур, Олд мани, Пикми герл, Морячка, Паша Мерседес, Курортный — каждый образ уникален и запомнился пользователям. Эта подборка вызвала настоящий фурор в соцсетях.
Вот что написали зрители:
- Уже в десятый раз просматриваю — вдохновляете!
- СБУ это вообще законно — такое чувство юмора?
- Вашему СММнику точно нужны премии каждый месяц — невероятно!
- Вы сделали мой вечер, комментарии просто супер, ждем еще!
- Как всегда юмор на высоте!
- Домой предателей!
- Паша Мерседес и Морячка меня порвали, спасибо, сделали мой день!
В Facebook один пользователь заметил : "Взяли нового СММника, пожалуй". Другой добавил: "Интересно было бы еще и на макияж посмотреть". А кто-то иронически написал: "Г*мно-стайл".
Этот шутливый подход от СБУ поднимает настроение и доказывает, что даже в сложные времена можно сохранять чувство юмора.
Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский сервис "Дія" опубликовал видео с реакцией вокалиста группы "Циферблат" Даниила Лещинского на попадание Украины в грандфинал "Евровидения-2025". На записи он немного растерянно подошел к камере, пытаясь улыбнуться, поэтому это послужило поводом для шутки.