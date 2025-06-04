Легенда из СССР: в продаже появились раритетные часы в военном стиле (фото)

Автор в объявлении отмечает, что устройство прошло обслуживание в профессиональной мастерской

В мире современных гаджетов, где умные часы меряют пульс и количество шагов, все чаще появляется интерес к вещам из СССР — имеющим историю и характер. Именно такой вещью легендарные часы "Командирские" с символикой советских танковых войск.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Этот лот сразу бросается в глаза благодаря своим выразительным элементам: черный циферблат украшен красной звездой и танком, расположенными в верхней части, — это своеобразная визитная карточка серии "Командирских".

Часы выглядят классическими: серебристый безель с красно-черной разметкой, рельефная заводная головка с резьбой для водозащиты, а также массивный браслет золотистого оттенка, который подойдет даже на широкую руку.

Задняя крышка часов выполнена из металла, имеет резьбовую крепь и рельефный узор, расходящийся лучами от центра — типичный дизайн для многих моделей производства "Восток".

Автор в объявлении отмечает, что устройство прошло обслуживание в профессиональной мастерской, что гарантирует точный ход и полную функциональность часов. По словам продавца, все функции работают должным образом, заводная головка — на резьбе, что свидетельствует о сохраненной водозащите, характерной для модели.

Цена за такой винтаж — 1 750 грн, хотя продавец указывает, что она договорная. Соглашение можно осуществить через OLX-доставку или с предоплатой услуг "Новой почты".

Коллекционерам, ценителям ретро, а также любящим вещи с прошлым — самое время обратить внимание на это уникальное предложение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выставили на продажу редкие мужские наручные часы механического типа марки "Маяк", изготовленные во времена СССР.