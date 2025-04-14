Стал добровольцем в ВСУ? Куда пропал скандальный Гео Лерос, который показывал средний палец Зеленскому

Нардеп уже год, как прекратил публиковать новые посты в соцсетях

Гео Лерос — украинский народный депутат, который прошел в Верховную Раду на выборах 2019 года от партии "Слуга народа". Уже через год он начал критиковать власть и оскандалился тем, что прямо в парламенте показал непристойный жест президенту Зеленскому. В 2024 году нардеп прекратил вести свои соцсети, где публиковал свои фото в военной форме.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Гео Леросе и куда он пропал во время войны в Украине.

Гео Лерос — что о нем известно

Гео Лерос — украинский народный депутат армянского происхождения, родился 24 апреля 1989 года, скоро ему исполнится 36 лет. Он был режиссером, арткуратором, советником мэра Киева Виталия Кличко, а также советником Владимира Зеленского (с 24 июня 2019 года по 20 марта 2020 года).

На выборах в 2019 году Гео Лерос прошел в парламент по спискам президентской партии "Слуга народа". Как писало издание "Бабель", когда нардеп попал во власть, у него возникли проблемы с декларированием, так как имущество и деньги на счетах у него были, а официальных доходов — не было.

Например, известно, что Лерос имел большую квартиру в центре Киева, которую якобы помогли купить родственники. Также он был в доле в двух других квартирах. У нардепа имелись 96 картин, трое часов бренда Rolex и одни Chopard, коллекция из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов.

Гео Лерос и Николай Тищенко. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Также во владении Лероса были два одинаковых автомобиля BMW 2014 года и еще Ford Capri 1980 года. На счетах в банках по состоянию на 2018 год у нардепа имелось 325 тысяч долларов, 97 тысяч евро и почти миллион гривен. Еще 315 тысяч долларов депутат кому-то одолжил. При этом его официальный доход за 2018 год составил за всего 120 тысяч гривен.

За первый год в Верховной Раде Гео Лерос успел оскандалится дракой с другим депутатом-слугой Максимом Бужанским. А спустя примерно год после выборов в Раду — 1 сентября 2020 года Гео Лерос в зале Верховной Рады подверг критике президента Зеленского.

Гео Лерос и Николай Тищенко. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Он обвинил президента "в слиянии со старой системой", раскритиковал за "телефонное право" в исполнении главы Офиса президента Андрея Ермака". Также нардеп обвинил Зеленского в "кумовстве", имея в виду, в частности, назначение Ивана Баканова на должность главы СБУ. А после всего этого еще и публично показал средний палец в сторону Зеленского.

Гео Лерос показывает средний палец Зеленскому. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

После такого скандала в тот же день депутаты "Слуги народа" собрали подписи и исключили Гео Лероса из состава фракции. Депутат, конечно, не лишился своего мандата, однако стал внефракционным. вскоре Леросу, который показал Зеленскому средний палец, вручили подозрение представители Госбюро расследований и Государственной прокуратуры Украины.

Кроме того Гео Лерос запомнился "пленками Ермака". В марте 2020 года нардеп опубликовал в сети серию видео, как брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. После судовых разбирательств и апелляций, Лерос проиграл это дело и вынужден был опровергнуть информацию о Денисе Ермаке в сети.

Где сейчас Гео Лерос и чем занимается?

В феврале 2023 года стало известно, что Верховная Рада отстранила народного депутата Гео Лероса от пленарных заседаний. Речь шла о том, что депутату будет запрещено посещать заседания на то время текущей 9-й сессии. Однако уже в сентябре 2023 года, когда началась 10-я сессия парламента нардеп вернулся к своим обязанностям. При этом в соцсети он заявил, что "некоторым не помешает пару "подср*чников" надавать".

Отметим, что в 2022 году Гео Лерос начал публиковать в соцсетях фото в военной форме. Судя по его постам, он служит или как-то связан с полком "Сафари". Уже в 2024 году нардеп вообще пропал из Instagram и Facebook, перестал вести свой телеграмм-канал и ютуб-канал, на котором публиковал видео с критикой Зеленского и его окружения.

Так, последний пост нардепа в Facebook, датирован 14 марта 2024 года. В нем он показал свое фото в военной форме и поздравил всех с Днем добровольца. Подобный пост в тот же день Лерос опубликовал и в Instagram. Возможно таким образом он намекал, что стал добровольцем в Вооруженных силах Украины.

Где сейчас народный депутат, действительно ли он служит в армии и почему прекратил вести публичную деятельность в соцсетях — неизвестно.

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