Можно и в субботу? Священник объяснил, когда освящать паски и разговляться

Некоторые церкви проводят освящение даже в субботу

Многие накануне Пасхи задаются вопросом, когда лучше святить пасхи и садиться за праздничный стол. Ведь обычно у каждой семьи есть свои традиции, но существует ли универсальное время для празднования.

Ответ дал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк в материале "Телеграфа": "Что на самом деле есть грех на Пасху, а что — нет: священник о главных запретах и мифах".

По словам Видюка, лучшим вариантом будет посетить ночное богослужение на Пасху. После которого начинают святить паски. Но если такой возможности нет, тогда можно освятить корзину и позже.

Освящение пасхальных корзинок

"Наиболее традиционно — прийти сразу после Литургии или утром, но конкретное время не строго обязательно: во многих храмах освящают несколько часов подряд. Также несколько последних лет в связи с ситуацией безопасности во многих храмах освящение пасок проводится накануне Пасхи в субботу, поэтому тоже можно приходить и освящать", — говорит военный капеллан.

И уже после освящения корзины и паски можно садиться за праздничный стол и отдыхать. Заметим, что, по традиции, первой за столом пробуют освященную паску, а потом уже другие блюда.

Напомним, что россияне и украинцы празднуют Пасху в один день, несмотря на то, что Рождество в Украине отмечают 25 декабря, а не 7 января как в России. Все дело в календарях, которые используют церкви.

