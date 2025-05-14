Работал в правительстве Януковича и был одним из самых богатых украинцев: куда пропал экс-председатель СБУ Хорошковский

Олигарх много лет не живет в Украине

Валерий Хорошковский – украинский олигарх, занимавший высокие государственные должности. В частности, был первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины и главой Службы безопасности Украины. Также он входил в рейтинг самых богатых людей нашей страны. А недавно мы рассказывали, куда исчез экс-мэр Харькова Михаил Добкин.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Хорошковского, а также как изменилась его жизнь сейчас.

Биография Валерия Хорошковского

Хорошковский родился в 1969 году в Киеве. После окончания школы работал на заводе "Арсенал", где был учеником токаря. Позже получил работу водителя Киевского зоопарка. Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

Хорошковский был директором производственно-коммерческого предприятия "Венеда Лтд". Также занимал должность президента ООО "БОВИ" и концерна "Меркс интернейшнл". Что касается второго, то это был крупнейший в Украине производитель мебели. В 1996 году начался политический путь Хорошковского. Тогда он вступил в "Народно-демократическую партию". Недолго был помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

Хорошковский пошел в политику в 90-х, фото из сети

В 1998 году Валерий впервые попал в Верховную Раду. В 2002 году он начал руководить Главным управлением по внутренней политике. В 2002-2004 годах Хорошковский был министром экономики и европейской интеграции Украины в правительстве Януковича. После конфликта с Николаем Азаровым покинул пост.

В 2006 году Хорошковский стал первым заместителем секретаря СНБО, а затем начал руководить таможенной службой. В 2010 году журнал "Корреспондент" оценивал капитал Хорошковского в 804 миллиона долларов. В 2010-2012 годах он возглавлял СБУ за Януковича, а впоследствии стал министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Азарова.

Хорошковский имел высокие должности при Януковиче, фото из сети

В 2012 году Валерий покинул Украину и переехал с семьей в Монако. Говорили, что он получил гражданство этой страны. Помимо политической деятельности, Хорошковский активно занимался бизнесом. В частности, был акционером "Укрсоцбанка", который продал Виктору Пинчуку за 250 миллионов долларов. Также ему принадлежали акции информационного агентства "Украинские новости", телеканала "Интер", К1, К2, "Мегаспорт" и производителя водки "Союз-Виктан".

Хорошковский имел медиактивы, фото из сети

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский предлагал Хорошковскому возглавить таможню. Впрочем, он не согласился.

Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук рассказывал, что под руководством Хорошковского СБУ прекратила борьбу с российскими спецслужбами. Поэтому страна-оккупанта беспрепятственно работала против нашей страны, создавая на Юго-Востоке мощные агентурные сети.

Где сейчас Валерий Хорошковский

Хорошковский ни разу не высказывался о войне России против Украины. Также "Украинская правда" выяснила, что до полномасштабного вторжения олигарх регулярно посещал Москву.

Хорошковский ездил часто в Москву, фото УНИАН

Сообщается, что сейчас Хорошковский живет в Дубае. Он имеет резидентство ОАЭ и апартаменты на территории отеля Bulgari. Олигарх не ездит в страны Евросоюза, поскольку против него могут ввести санкции.

Хорошковский живет в Дубае, фото "Политрада"

В 2024 году прокуратура вернула из частной собственности Хорошковского 65 гектаров лесных угодий в Черкасской области. Они стоят более 1,5 миллиарда гривен. Следствие выяснило, что он незаконно присвоил земле лесного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о брате бывшего главы МВД Юрия Луценко. Он также был некоторое время в политике.