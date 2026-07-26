Рост цен на АЗС вас не коснется: 3 трюка, как тратить меньше топлива

Эти простые привычки помогут сэкономить ощутимую сумму водителям

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На фоне роста цен на горючее водители все чаще ищут действенные лайфхаки по его экономии. В Тик Ток украинец уже поделился тремя проверенными советами.

Как отметил пользователь, экономить деньги можно не только на АЗС. Ведь при правильном использовании авто, оно может снижать свои расходы.

Три совета, как экономить горючее

Первое — не делайте резких ускорений и торможений, ведь они требуют больших затрат энергии и ускоряют сжигание горючего.

Второе – не ездите с открытыми окнами на скорости более 70 км/ч. Ведь в таком случае увеличивается сопротивление воздуху, что соответственно повышает расход топлива.

Третье – проверяйте давление в шинах. Ведь недокаченные колеса могут увеличивать расход топлива.

Все эти советы действительно могут уменьшать расход топлива и экономить деньги. Особенно если придерживаться их регулярно. Заметим, что расход топлива зависит от модели авто и его технического состояния. Если вдруг заметили, что расход вырос – обратитесь к мастеру.

Сколько стоит топливо

По данным Минфина, пик топливного кризиса в Украине был в апреле, но за последние дни цены на топливо снова ощутимо подскочили. Больше всего подорожал автомобильный газ и бензин А-92.

По состоянию на 26 июля на рынке фиксируются следующие цены:

А-95 премиум, — 83,73 грн;

А-95, — 80,08 грн;

А-92, — 77,21 грн;

дизельное топливо — 85,23 грн;

газ, — 41,27 грн.

Динамика цен на топливо в 2026 году. Данные: Минфин

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарабатывает бюджет на удорожании дизеля.