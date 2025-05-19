После увольнения получил почти полмиллиона гривен: куда пропал экс-глава СБУ Иван Баканов

С должности его отстранил президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году

Еще несколько лет назад Иван Баканов был главой одного из главных органов безопасности в Украине, а сейчас о нем известно мало. Он был близким соратником Владимира Зеленского и главой СБУ, а до этого руководителем студии "Квартал 95" и прошел путь от шоу-бизнеса до политики. Однако в 2022 году он был отстранен от должности.

После увольнения Баканов исчез из публичного пространства. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший глава СБУ и что известно о нем.

Иван Баканов — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский устранил Баканова по статье 47 с должности главы СБУ 17 июля 2022 года, а через два дня он был официально уволен из Верховной Рады. Статья 47 — невыполнение служебных обязанностей, повлекших гибель людей или других тяжких последствий.

Как пишет " Страна ", Баканов был близок с бывшим главой СБУ в АР Крым Олегом Кулиничем, которого обвинили в сотрудничестве с россиянами и ФСБ России. По данным Википедии, Баканов "сделал все возможное, чтобы российские войска во время вторжения захватили как можно больше территорий".

При увольнении Баканову выплатили почти полмиллиона гривен. Это указано в его декларации. Эти деньги он получил в августе 2022 года. Сумма денежной компенсации составила 434 639 гривен, что в 3-4 раза больше, чем его зарплата в СБУ.

Где сейчас Иван Баканов

После увольнения он не появлялся в медиапространстве. Однако в июле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что он получил свидетельство адвоката в Полтавской области. Сообщалось, что он сдал экзамены и прошел стажировку. Также он открыл ФОП для сдачи недвижимости в аренду.

В феврале 2023 года представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии "Укринформу" заявил, что Баканов находится в Украине. "Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства", — сказал он.

В октябре 2023 года в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача говорится, что Иван Баканов устроил в СБУ своего сына Артура Лазаренко (Баканова). Артур получил звание лейтенанта под фамилией матери и был назначен в 6-е управление департамента контрразведки.

Артур Лазаренко. Фото: Украинская правда

По данным расследования, во время рабочего дня Артур Лазаренко посещает спортзал, заведения, а на рабочем месте проводит всего несколько часов. Кроме того, он пользуется автомобилем с оперативными номерными знаками, которых нет в базе Нацполиции.

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