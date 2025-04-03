Критиковал политику Ющенко и Порошенко: куда пропал экс-нардеп Томенко и чем занимается

Томенко был депутатом от партий "Наша Украина", "Батькивщина" и "БПП"

Бывший народный депутат Николай Томенко, который более 30 лет в браке с женой Валентиной, достаточно яркая фигура в украинской политике. Он громко заявил о себе во время Оранжевой революции и был представителем в парламенте от разных политических сил.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Николай Томенко и чем занимается. Мы узнали, каким был его карьерны путь.

Николай Томенко — что известно об экс-нардепе Украины

Политик Николай Томенко родился в 1962 году в Черкасской области и получил образование в Киевском государственном институте, окончив исторический факультет. С 1983 по 1985 год он проходил службу в армии и принимал участие в военных действиях в Афганистане.

После службы Томенко начал активно развивать научную деятельность и политическую карьеру. Он написал несколько важных работ, среди которых "История украинской Конституции", "Украина: история Конституции" и другие.

Николай Томенко активно развивал как научную, так и политическую карьеру

В парламент Томенко попал в 2002 году от блока "Наша Украина", а в 2004 году принимал активное участие в избирательной компании Виктора Ющенко, став его доверенным лицом. За то, что во время Оранжевой революции Томенко руководил сценой на главной площади страны, он получил неформальное прозвище "диджей" или "голосом" Майдана.

Николая Томенко называли "голосом" Оранжевой революции

Но через год Николай получил должность вице-премьера Украины по гуманитарным и социальным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. Политик был прямолинейным и уходя в отставку, выступил со скандальными разоблачениями фактов коррупции в ближайшем окружении президента Ющенко, а также поругался с Яном Табачником.

Томенко критиковал политику Ющенко, отмечая, что за последние 5 лет много важных и правильных украинских тем "заговорили":

"К сожалению, многочасовые речи Виктора Ющенко об украинской истории, языке и культуре, без отсутствия серьезных успешных проектов, скорее создали ситуацию настороженности или невосприятия гуманитарных проектов, чем объединили Украину", — отмечал политик.

Николай Томенко был довереным лицом Ющенко, затем его критиковал

После этого Томенко баллотировался в Раду от партии "Батькивщина" и был заместителем председателя парламента в 2007 году. Но в 2012 году он подал в отставку после принятия депутатами спорного закона о языках, но она принята не была.

Николай Томенко был депутатом нескольких созывов

В 2014 году Николай Томенко стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко по гуманитарным вопросам и Киеву. Стал народным депутатом VII созыва от партии "БПП". Но через год политик из-за того, что не был согласен с разделом Госбюджет на 2016 год, заявил, что выходит из фракции Порошенко.

Томенко критиковал экс-президента и его политическую силу, в частности кадровую политику, из-за чего в 2016 году Гройсман сообщил об отмене депутатских полномочий Томенко на основе съезда "БПП". Но парламентарий решил оспорить это решение в суде и выиграл.

Николай Томенко конфликтовал с Петром Порошенко

Стоит отметить, что согласно результатам мониторинга, проведенного движением "Честно", Николай Томенко вошел в список депутатов Верховной Рады, которые отвечали критериям добропорядочности. Всего в этом списке было три парламентария из 450 человек.

Николая Томенко назвали одним из самых доброчестным депутатов

Куда пропал Николай Томенко и что о нем известно

В 2016 году украинский политик основал общественное движение "Родная страна". В 2019 году во время президентской гонки Томенко поддерживал Анатолия Гриценко, и тогда пытался снова попасть в Раду от его партии "Гражданская позиция", но политическая сила не набрала необходимое количество голосов. В 2020 году Томенко баллотировался на должность главы Киевского городского совета, но не одержал победу.

Николай Томенко основал общественное движение "Родная страна"

Николай Томенко активно ведет страницу в Facebook, где освещает важные политические темы, а также свою культурную деяльность. Экс-нардеп основал фонд, который оказывает помощь украинской армии и пострадавшим от войны гражданам.

Николай Томенко основал фонд помощи для военных

Периодически Николай Томенко появляется на телеэкранах и анализирует политическую ситуацию в стране, а также делится своим мнением касательно действий украинской власти.

Как сейчас выглядит Николай Томенко

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