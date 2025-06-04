Был "лицом Майдана" и вместе с сыном пошел воевать: где сейчас и как изменился экс-нардеп Тягнибок
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Тягнибок был одним из троих лидеров оппозиции во время Евромайдана
Бывший народный депутат и главный "свободовец" Украины Олег Тягнибок, который более 30 лет состоит в браке с женой Ольгой, был одним из главных "лиц Евромайдана". А с начала полномасштабного вторжения России встал на защиту Украины, а вслед за ним ряды ВСУ пополнил и его сын.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Олег Тягнибок и как изменился. Мы узнали о нем некоторые факты.
Олег Тягнибок — что о нем известно
Украинский политик Олег Тягнибок родился в 1968 году во Львове, где окончил школу и получил высшее образование сначала в медицинском институте по специальности "хирургия", затем получил диплом юриста.
Политическую деятельность Тягнибок начал в 1994 году, став депутатом Львовского областного совета. Он постепенно подвигался по карьерной лестнице и в 2004 году стал председателем Всеукраинского обледенения "Свобода".
Олег Тягнибок был народным депутатом Украины трех созывов (III, IV и VII), также в 2010 и 2014 годах он баллотировался в президенты, но его кандидатуру поддержало малое количество избирателей.
Когда началась Революция Достоинства, "свободовец" Олег Тягнибок стал одним из троих лидеров оппозиции, его называют "лицом Майдана", поскольку политик регулярно выступал на главной сцене, призывал активистов стоять до конца и не поддаваться на провокации.
Как сейчас выглядит Олег Тягнибок и где служит
В 2022 году, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, бывший нардеп Олег Тягнибок присоединился к нашей армии и сейчас имеет звание майора ВСУ. Политик активно ведет свою страницу в Facebook, где освещает важные украинские и мировые события, а также достижения украинской армии на фронте.
В интервью RADIO NA DOTYK, Олег Тягнибок рассказал, что служит в 128 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ и стал заместителем командира отдельного батальона. Известно, что вслед за экс-нардепом ряды ВСУ пополнил и его сын Гордей.
28-летний мужчина присоединился к составу батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж", но в мае прошлого года Гордей получил ранение. Сына Олега Тягнибока эвакуировали из Бахмутского направления и отправили на лечение в Днепр, прогнозы врачей оказались позитивными.
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