Ермак семь лет работал его помощником: куда пропал экс-регионал Тедеев и как сейчас выглядит

За время работы в парламенте Тедеев ни разу не выступал с трибуны

Многие "регионалы" стали предателями Украины и сбежали в Россию, как это сделал Андрей Клюев, а другие просто пропали из медийного пространства. В их числе оказался и олимпийский чемпион Эльбрус Тедеев, который был народным депутатом трех созывов, только своей работой в Раде он особо не отличился.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал бывший регионал Эльбрус Тедеев и как выглядит. Мы узнали некоторые подробности.

Эльбрус Тедеев — что о нем известно

Олимпийский чемпион Эльбрус Тедеев родился во Владикавказе, но в 1993 году по приглашению главного тренера сборной Украины по вольной борьбе, переехал в Киев и получил украинское гражданство. До прихода в большую политику Эльбрус достиг значительных успехов в спортивной карьере.

Эльбрус Тедеев достиг успехов в спорте

В 2004 году на Олимпийских играх в финале он победил американца Джэмилла Келли, а также стал трехкратным чемпионом мира (1995, 1999, 2002) и чемпионом Европы (1999) по вольной борьбе. С 2004 году Тедеев был президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Эльбрус Тедеев стал трехкратным чемпионом мира

В 2007 году олимпийский чемпион начал политическую карьеру. В Верховную Раду Украины Тедеев пришел под флагами "Партии регионов". Он был народным депутатом трех созывов ((V, VI, VIІ), а его помощником на общественных началах с 2007 по 2014 год был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Эльбрус Тедеев в 2017 пришел в политику

За время работы в парламенте, Эльбрус ни разу не выступал с трибуны и не отличился важными законопроектами, зато брал участие в драках, которые в стенах Рады не были редкостью. Также Тедеев возлагал большие надежды на беглого президента Украины Виктора Януковича, называя его "богом и царем".

Эльбрус Тедеев участовал в драках в Раде

Но после того как Янукович сбежал из Украины, а "Партия регионов" прекратила свое существование, Эльбрус ушел из политики, а также покинул пост президента Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Куда пропал Эльбрус Тедеев и как сейчас выглядит

Бывший регионал Эльбрус Тедеев пропал из медийного пространства и социальных сетей. В 2019 году он объявился в борцовских кругах и возобновил тренировки, а в 2020 году собирался вернуться в политику. Эльбрус баллотировался в Харьковской областной совет от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Эльбрус Тедеев с 2019 года объявился в борцовских кругах

Известно, что сейчас Тедеев находится в Украине и поддерживает свою спортивную репутацию, а также помогает украинским военнослужащим. В 2023 году олимпийского чемпиона видели в Киеве на турнире по борьбе, который был назван в его честь. Там участвовали известные спортсмены, а также военные.

Эльбрус Тедеев и остается в Украине

Также бывший народный депутат поддерживает семьи спортсменов, которые пострадали в результате российской агрессии и помогает восстанавливать спортивные залы, разрушенные обстрелами. Один из таких залов был полностью восстановлен в Ирпене Киевской области.

Эльбрус Тедеев помог восстановить спортивный клуб в Ирпене

В 2024 году украинский боец армянского происхождения Людвик Шолинян опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Эльбрусом Тедеевым. Бывший политик находился в тренажерном зале и был одет в летний спортивный костюм синего цвета с желтыми орнаментами.

Как сейчас выглядит Эльбрус Тедеев

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