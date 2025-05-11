Сотрудничал с российскими спецслужбами и организовал избиение майдановцев: где сейчас экс-нардеп-предатель Сивкович

Политик выполнял задачи Кремля

Владимир Сивкович — политик украинского происхождения, который стал предателем государства. Он отвечал за силовой блок в первом правительстве Николая Азарова, являлся заместителем Секретаря СНБО, а также входил в Партию регионов, как и Нестор Шуфрич.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности предателя, в чем его обвинили и где он сейчас.

Что известно о Владимире Сивковиче

Сивкович родился в 1960 году в Киевской области. Учился в столичном военном училище связи на радиоинженера и экономическом университете. Также окончил Киевский университет права НАН Украины, где овладевал правоведением.

После службы в армии Сивкович рассказывал, что был начальником Центра космической связи. Стажировался в московской школе КГБ, после чего стал сотрудником этой структуры. Некоторое время он служил в Германии, где проводил операции против спецслужб ФРГ, США и Франции.

Владимир Сивкович работал в КГБ, фото из сети

В 90-х Сивкович вернулся в Украину и занялся бизнесом. Он был президентом ЗАО "Авиакомпания Вита", АО "М. Ф. С." и в течение 2 лет возглавлял совет директоров АК "Вита".

В 1998 году Сивкович был помощником второго украинского президента Леонида Кучмы. С этого времени он и начал свою политическую деятельность. В 2002-2006 годах был народным депутатом. Входил во фракции "Единая Украина", "Регионы Украины", Народно-демократической партии, Партии регионов "Регионы Украины", группы "Европейский выбор" и "Центр".

Владимир Сивкович был помощником Кучмы, фото из сети

Сивкович входил в следственную комиссию Верховной Рады по расследованию отравления тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. В отчете нардепа говорилось, что нет подтверждений факта отравления политика.

В 2006 и 2007 Сивкович баллотировался в депутаты от Партии регионов. Являлся заместителем комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В 2010 году чиновник стал вице-премьером, ответственным за силовой блок в первом правительстве Николая Азарова. Позже стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Владимир Сивкович был вице-премьером в правительстве Азарова, фото из сети

В 2013 году политик получил звание генерал-майора запаса. Спустя несколько месяцев Сивкович организовал силовой разгон протестов на Майдане. После Революции Достоинства он сбежал в Россию.

Где сейчас Владимир Сивкович

В 2022 году министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс распространила заявление, что Сивкович был одним из тех, кто сотрудничал с российской военной разведкой по разработке планов нападения на Украину. Он должен был стать членом оккупационного марионеточного правительства.

Тогда же ДБР сообщило о подозрении Сивковичу в госизмене. Вместе с бывшим начальником управления СБУ в Крыму Олегом Кулиничем Сивкович помагал России начать полномасштабную войну против Украины. Они передавали информацию стране-агрессору, которая была государственной тайной.

Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене, фото из сети

Сивкович использовал так называемый "политический офис" в Москве для якобы "общественно-политической деятельности". На самом деле, он служил для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Сотрудничал с лицами, которые проводили разведку в Украине и помогали работникам ФСБ.

В 2023 году Сивковичу объявили подозрение в координации информационных диверсий с участием Нестора Шуфрича против Украины. Также СБУ провела обыски в 15 киевских компаниях, связанных с Сивковичем. Одна из них — "Арма моторс" — поставляла автомобили украинским правоохранителям. В 2011 году, когда Сивкович был заместителем секретаря СНБО, компания получила госзаказ от МВД на 242 служебных машины.

Сивкович занимался диверсиями против Украины, фото из сети

Также в 2024 году предателю сообщили о подозрении в организации избиения студентов на Майдане в ноябре 2013 года. По данным следствия, сейчас политик скрывается на территории России. По всей вероятности, он продолжает антиукраинскую деятельность.

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