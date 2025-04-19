Хотела "поймать" Порошенко, но была отправлена в отставку: куда пропала экс-генпрокурор Венедиктова

Ирина Венедиктова пришла в политику в команде "Слуга народа"

Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, муж которой получил повышение, когда она стала народным депутатом, начала политическую карьеру в 2019 году. Она стала советником Владимира Зеленского, быстро поднималась по служебной лестнице, делала громкие заявления, однако в 2022 году ее отправили в отставку.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Ирина Венедиктова и чем занимается. Мы узнали, каким был ее карьерный путь и чем она запомнилась на должности генерального прокурора.

Ирина Венедиктова — что о ней известно

Государственный деятель Ирина Венедиктова родилась в 1978 году в Харькове в семье юристов, поэтому пошла по стопам родителей. Высшее образование Ирина получила в Харьковском национальном университете внутренних дел, а в 2003 году стала кандидатом юридических наук.

Ирина Венедиктова в молодости, Фото: dsnews

С 2000 по 2004 год Венедиктова была преподавателем кафедры правоведения Харьковского гуманитарного института "Народная украинская академия", а с 2005 по 2019 год — заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского университета им. В. Н. Каразина. Свою научно-педагогическую работу она совмещала с юридической деятельности.

Политическую карьеру Ирина Венедиктова начала в 2019 году, сначала она стала советником Владимира Зеленского по правовым вопросам и входила в его предвыборный штаб. После выборов она стала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Ирина Венедиктова пришла в политику в 2019 году, Фото: Getty Images

В 2020 году Ирина стала генеральным прокурором Украины и первой женщиной, получившей эту должность в истории нашей страны. Спустя год Венедиктова была на третьем месте в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии "Фокуса".

За два года работы Ирина Венедиктова отличилась несколькими громкими делами, но громкими они стали не из-за того, что генпрокуратуре удалось найти и посадить виновных в резонансных делах, а скорее наоборот.

Ирина Венедиктова посадила за решетку украинского активиста Сергея Стерненко, вызвав бурную реакцию общественности, поэтому в декабре 2021 года Одесский апелляционный суд отменил ему приговор. Также экс-генпрокурор выписала пять подозрений пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Ирина Венедиктова запомнилась двумя громкими делами, Фото: Getty Images

Как рассказал в интервью экс-руководитель следственной группы по делам Порошенко Олег Корецкий, бывший генпрокурор Ирина Венедиктова ставила задачу во что бы то ни стало "поймать Порошенко". Но экс-президент так и не был задержан.

"Мы наймем PR-группу, мы продвинем вас, вы будете в центре внимания. Самое главное для нас — чтобы "поймать" Петра Порошенко", — так, по словам Корецкого, говорила ему Венедиктова.

В разное время экс-генпрокурор называла себя "заместителем президента по справедливости", "стопроцентным человеком президента", а в интервью "1+1" заявила, что возглавляемое ею ведомство — это "око государево", вызвав в сети бурную реакцию.

Но после начала полномасштабной войны в Украине начали ходить слухи, что Владимир Зеленский недоволен работой Венедиктовой на должности генпрокурора. Недовольство начало нарастать и в обществе, поэтому в июле 2022 года парламент Украины проголосовал на отставку Ирины Венедиктовой.

Ирина Венедиктова в 2022 году была отправлена в отставку, Фото: Getty Images

Где Ирина Венедиктова сейчас и чем занимается

После увольнения глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что Венедиктова "остается в команде и ее опыт послужит государству на новом месте". В ноябре 2022 года стало известно, что президент Зеленский назначил бывшего генпрокурора послом в Швейцарии.

Как выглядит Ирина Венедиктова, Фото: Getty Images

А в 2023 году Ирина Венедиктова получила еще одну должность — она стала послом Украины и в Лихтенштейне. На этих должностях, согласно последним данным, она остается и сейчас.

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