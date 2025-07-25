Людей с такой фамилией много

Фамилия Безрук распространена в Украине. Оно ассоциируется с актрисой популярного украинского сериала "Домик на счастье" — Галиной Безрук, которая после начала полномасштабной войны молчит о том, что в стране, где она родилась, убивают украинцев.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. Следует отметить, что по данным портала "Рідні", в Украине проживает 2222 носителя фамилии Безрук.

Карта показывает, что эта фамилия раскинулась практически по всей территории страны с наибольшей концентрацией в центральных и северных областях. Особенно заметны скопления в Киевской, Черкасской и некоторых районах Полтавской области.

Фамилия "Безрук"

Что означает фамилию Безрук

Фамилия Безрук имеет древнее происхождение и, вероятно, связана с казацкими традициями. По самой распространенной версии, это прозвище могло закрепиться за казаком или крестьянином, который был настолько ловким в бою или работе, что ему вроде бы "руки не нужны были" — то есть он справлялся с любыми задачами легко и непринужденно.

Фамилия "Безрук"

Другая версия связывает происхождение с ремесленными профессиями – так могли называть мастера, создававшего изделия такого качества, что казалось, будто они изготовлены "без рук", то есть божественным способом.

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