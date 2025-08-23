Живут афроукраинцы? Где в Украине находятся два села со смешными названиями

Происхождение названий имеет несколько теорий

В Украине немало населенных пунктов с интересными и остроумными названиями. К примеру, села Малые Черноконцы и Великие Черноконцы.

В сети уже завирусилось забавное видео с этими названиями. Заметим, что оба села расположены в Тернопольской области.

На видео девушка задумчиво смотрит на карту, где показано размещение сел с довольно смешным названием. Ведь многие подумали об афроамериканцах.

Более того, пользователи под постом девушки сразу начали шутить о том, кто живет в этих селах, а также, что произошло с "Средними Черноконцами".

Село Великие Черноконцы

Великие Черноконцы — село Колындянской сельской общины Чертковского района Тернопольской области. В 35 км от районного центра и в 17 км от ближайшей железнодорожной станции Гадинковцы. Площадь села составляет 3,22 кв. км. Всего в Великих Черноконцах 421 двор.

Малые и Великие Черноконцы

Церковь, Великие Черноконцы

Село Малые Черноконцы

Малые Чернокинцы — село в Колындянском сельском обществе Чертковского района Тернопольской области. К Малым Черноконцам присоединен хутор Новоставцы. Село раскинулось на берегах реки Ничлава (левый приток Днестра), в 25 км от районного центра и в 15 км от ближайшей железнодорожной станции Гадынковцы.

Площадь Малых Черноконцев – 2.170 км². Всего в деревне 217 дворов. Впервые о Малых Чернокинцах письменное упоминание было в 1564 г., впоследствии в 1785 году.

Малые Черноконцы

Как образовалось название сел

Согласно одной из легенд, к началу второй половины XVII в. село называлось Боднари, но впоследствии стало Черные Кони. Во время эпидемии холеры был слух, что если село трижды проорать черными волами — болезнь исчезнет. Однако в селе не было таких волов, поэтому взяли коней. После этого село и стали называть Великие Черноконцы.

По другой легенде, в селе в древности заканчивалась черная земля, оставалась одна глина. С того времени и появилось название Черноконцы.

Заметим, что села Великие и Малые Чернокинцы после 1965 объединили в одно, но после 1990 снова разделили на два.

