Чиновница от партии Гройсмана Бучко назвала воина "конченым" — мэр Ладыжина Коломиец прикрыл и выписал премию

Исполняющий обязанности городского головы Ладыжина (Винницкая обл.) Александр Коломиец уже 2,5 месяца не увольняет свою заместительницу Людмилу Бучко, которая во время сессии городского совета публично оскорбила военнослужащего 59-й бригады ВСУ Сергея Кановца.

Об этом пишет военнослужащий Игорь Криворучко.

Он приводит информацию об этом конфликте, обнародованном ладыжинской газетой "Новый город".

Инцидент произошел 26 июня во время сессии Ладыжинского горсовета №51, когда Канивец поднял вопрос о помощи военнослужащему, потерявшему ногу в результате ранения. Канивец отметил, что через год Ладыжинский городской совет не оказал никакой помощи этому военнослужащему. В ответ Людмила Бучко, обращаясь к Александру Коломийцу, сказала: "Канивец конченный".

"И.о. городского головы Ладыжина Коломиец после этих слов своей заместительницы не сделал ей замечания и не выразил своего возмущения таким отношением к военнослужащему. И лишь спустя некоторое время Коломиец объявил Бучко выговор. В то же время заявив, что основания для увольнения Людмилы Бучко от занимаемой должности отсутствуют. Такое поведение руководства города вызвало возмущение у ладыжинцев", — подчеркивает Игорь Криворучко.

Он обращает внимание на реакцию военнослужащих на поведение Людмилы Бучко и ее руководителя Александра Коломийца. Оценивая реакцию Александра Коломийца на инцидент, военнослужащие 59 бригады 10-го батальона ОШБ БПС ВСУ, которые проживают в Винницкой области и выполняют задачи на Покровском направлении, подчеркнули: "Исполняющий обязанности мэра дал выговор своей заступнице, а потом выписал ей премию. Это и есть лицемерие с большой буквы". А также заявили, что будут "идти до конца, чтобы отстоять честь и достоинство нашего побратима".

Для этого 8 июля военные обратились в Гайсинское районное управление полиции в Винницкой области. На следующий день их обращение было передано в СБУ для внесения сведений в ЕРДР. Также военные подали жалобу на Правительственную горячую линию и направили письмо руководству Винницкой областной организации партии "Украинская стратегия Гройсмана", от которой Бучко избрана депутатом горсовета, с требованием публичных извинений и рассмотрения вопроса о лишении его мандата.

В свою очередь Сергей Канивец подал заявления в полицию и СБУ по поводу унижения его чести и достоинства.

"Только после большого общественного резонанса и обращений военнослужащих 59 бригады 10-го батальона ОШБ БПС ВСУ к правоохранителям и.о. мэра Коломиец объявил своей заместительнице выговор. Однако вскоре после этого выговора выписал ей премию", отмечает Криворучко.

Он предполагает, что Коломиец не наказывает должным образом и не увольняет свою заступницу за такой позорный поступок "именно потому, что она в городском совете представляет партию экс-премьера Гройсмана, а Коломиец надеется в будущем снова избираться в городской совет Ладыжина с помощью этой партии. Ведь пророссийская партия "Наш край", от которой на предыдущих выборах в 2020 году был избран Коломиец, в прошлом месяце прекратила свое существование".