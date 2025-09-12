Чиновниця від партії Гройсмана Бучко назвала воїна "конченим" — мер Ладижина Коломієць прикрив та виписав премію

Виконувач обов’язків міського голови Ладижина (Вінницька обл.) Олександр Коломієць вже 2,5 місяці не звільняє свою заступницю Людмилу Бучко, яка під час сесії міської ради публічно образила військовослужбовця 59-ї бригади ЗСУ Сергія Канівця.

Про це пише військовослужбовець Ігор Криворучко.

Він наводить інформацію щодо цього конфлікту, яку оприлюднила ладижинська газета "Нове місто".

Інцидент стався 26 червня під час сесії Ладижинської міськради №51, коли Канівець порушив питання щодо допомоги військовослужбовцю, який втратив ногу внаслідок поранення. Канівець зазначив, що за рік Ладижинська міська рада не надала жодної допомоги цьому військовослужбовцю. У відповідь Людмила Бучко, звертаючись до Олександра Коломійця, сказала: "Канівець кончений".

"В.о. міського голови Ладижина Коломієць після цих слів своєї заступниці не зробив їй зауваження та не висловив свого обурення таким ставленням до військовослужбовця. Й лише через деякий час Коломієць оголосив Бучко догану. Водночас заявивши, що підстави для звільнення Людмили Бучко із займаної посади відсутні. Така поведінка керівництва міста викликала обурення у ладижинців", — підкреслює Ігор Криворучко.

Він звертає увагу на реакцію військовослужбовців на поведінку Людмили Бучко та її керівника Олександра Коломійця. Оцінюючи реакцію Олександра Коломійця на інцидент, військовослужбовці 59 бригади 10-го батальйону ОШБ БпС ЗСУ, які проживають у Віницькій області та наразі виконують завдання на Покровському напрямку, підкреслили: "Виконувач обов’язків мера дав догану своїй заступниці, а згодом виписав їй премію. Це і є лицемірство з великої літери". А також заявили, що будуть "йти до кінця, щоб відстояти честь і гідність нашого побратима".

Для цього 8 липня військові звернулися до Гайсинського районного управління поліції у Вінницькій області. Наступного дня їхне звернення було передано до СБУ для внесення відомостей до ЄРДР. Також військові подали скаргу на Урядову гарячу лінію та направили листа до керівництва Вінницької обласної організації партії "Українська стратегія Гройсмана", від якої Бучко обрана депутаткою міськради, з вимогою публічних вибачень і розгляду питання про позбавлення її мандата.

Своєю чергою Сергій Канівець подав заяви до поліції та СБУ щодо приниження його честі та гідності.

"Лише після великого суспільного резонансу і звернень військовослужбовців 59 бригади 10-го батальйону ОШБ БпС ЗСУ до правоохоронців в.о. мера Коломієць оголосив своїй заступниці догану. Проте невдовзі після цієї догани виписав їй премію", зауважує Криворучко.

Він припускає, що Коломієць не карає належним чином і не звільняє свою заступницю за такий ганебний вчинок "саме тому, що вона у міській раді представляє партію екс-прем’єра Гройсмана, а Коломієць сподівається в майбутньому знову обиратися до міської ради Ладижина за допомогою цієї партії. Адже проросійська партія "Наш край", від якої на попередніх виборах у 2020 році був обраний Коломієць, минулого місяця припинила своє існування".