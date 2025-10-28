Переселенец из Донецка Антон Шухнин передал бойцам на Донецком направлении мощный Dodge RAM

Переселенец из Донецка Антон Шухнин, основатель Domino Foundation, передал мощный Dodge RAM бойцам на Покровском направлении. Автомобиль получил командир Сергей Плотницкий. Фонд системно поддерживает ВСУ транспортом и помогает переселенцам и семьям, пострадавшим от войны

Автомобиль был передан одному из подразделений Сил обороны, которые держат оборону в Донецкой области — одному из самых сложных участков боевых действий. Инициатором передачи выступил владелец сети DOMINO и основатель Domino Foundation Антон Шухнин в партнерстве с БФ "Батальон Волонтер".

Внедорожник получил командир подразделения Сергей Плотницкий — военный, ушедший на фронт добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения.

Волонтер Роман Бочкала поблагодарил всех, кто присоединился к сбору:

"Сегодня имели честь передать Dodge RAM нашему побратиму, боевому комбату Сергею Плотницкому. Он и его бойцы с достоинством держат оборону на Покровском направлении. Спасибо Domino Foundation и Антону Шухнину за помощь".

Антон Шухнин: помощь фронту – личная история

Антон Шухнин родился в Донецке и был вынужден покинуть родной город еще в 2014 году из-за российской агрессии. Сегодня он живет и работает в Киеве, активно поддерживая защитников, в частности Донецкой области.

"Как человек, который был вынужден покинуть свой дом в 2014-м, я хорошо знаю, что переживают те, кто сегодня живет вне дома. Это вопрос ответственности — помогать тем, кто борется за шанс вернуться домой", — отмечает Шухнин.

Системная поддержка

Переданный Dodge RAM – не разовая помощь. Domino Foundation регулярно снабжает военным транспортом и другим необходимым снаряжением. Недавно фонд передал пикап Toyota Hilux, дополнительно подготовленный к боевым условиям.

Также внедорожники передавали и подразделениям ГУР МО Украины, работающим в сложных районах.

На передовой пикапе – не о комфорте, а о возможности выполнять боевые задания: доставлять боекомплект, эвакуировать раненых, быстро реагировать на изменения обстановки. Особенно это важно на Донецком направлении, где интенсивные бои продолжаются каждый день.

Domino Foundation планирует продолжать поддержку военных, а также помогать детям-переселенцам и семьям, пострадавшим от войны.