Рус

Переселенець із Донецька Антон Шухнін передав бійцям на Донецькому напрямку потужний Dodge RAM

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Переселенець із Донецька Антон Шухнін передав бійцям на Донецькому напрямку потужний Dodge RAM Новина оновлена 28 жовтня 2025, 18:25

Переселенець із Донецька Антон Шухнін, засновник Domino Foundation, передав потужний Dodge RAM бійцям на Покровському напрямку. Авто отримав командир Сергій Плотницький. Фонд системно підтримує ЗСУ транспортом і допомагає переселенцям та сім’ям, постраждалим від війни

Автівку передали одному з підрозділів Сил оборони, що тримають оборону на Донеччині — одній із найскладніших ділянок бойових дій. Ініціатором передачі виступив власник мережі DOMINO та засновник Domino Foundation Антон Шухнін у партнерстві з БФ "Батальйон Волонтер".

Позашляховик отримав командир підрозділу Сергій Плотницький — військовий, який пішов на фронт добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення.

Волонтер Роман Бочкала подякував усім, хто долучився до збору:

"Сьогодні мали честь передати Dodge RAM нашому побратиму, бойовому комбату Сергію Плотницькому. Він і його бійці з гідністю тримають оборону на Покровському напрямку. Дякуємо Domino Foundation та Антону Шухніну за допомогу".

Антон Шухнін: допомога фронту — особиста історія

Антон Шухнін народився у Донецьку та був змушений покинути рідне місто ще у 2014 році через російську агресію. Сьогодні він живе та працює в Києві, активно підтримуючи оборонців, зокрема на Донеччині.

"Як людина, яка була змушена залишити свій дім у 2014-му, я добре знаю, що переживають ті, хто сьогодні живе не вдома. Це питання відповідальності — допомагати тим, хто бореться за шанс повернутися додому", — зазначає Шухнін.

Системна підтримка

Переданий Dodge RAM — не разова допомога. Domino Foundation регулярно забезпечує військових транспортом та іншим необхідним спорядженням. Нещодавно фонд передав пікап Toyota Hilux, який був додатково підготовлений до бойових умов.

Також позашляховики передавали і підрозділам ГУР МО України, що працюють у найскладніших районах.

На передовій пікапи — не про комфорт, а про можливість виконувати бойові завдання: доставляти боєкомплект, евакуювати поранених, швидко реагувати на зміни обстановки. Особливо це важливо на Донецькому напрямку, де інтенсивні бої тривають щодня.

Domino Foundation планує продовжувати підтримку військових, а також допомагати дітям-переселенцям і сім’ям, постраждалим від війни.

Теги:
#Антон Шухнін #Domino Foundation