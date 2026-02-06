Партию Разумкова финансируют Ахметов и Новинский, — эксперт

Прокопишин пишет о якобы обстоятельствах, при которых бывший спикер Верховной Рады покинул свой пост

Общественный деятель и политический эксперт Евгений Прокопишин в соцсети напомнил, что партийный проект народного депутата, бывшего "регионала" Дмитрия Разумкова якобы финансируется олигархами Вадимом Новинским и Ринатом Ахметовым.

"Несколько месяцев назад я уже писал о том, как олигарх Новинский защищал русскую церковь и начал финансировать экс-регионала Разумкова. Сейчас эта парочка снова активировалась на слухах о перемирии и подготовке к выборам", — отметил эксперт в посте.

Он заявляет об обстоятельствах, при которых бывший спикер Верховной Рады покинул свой пост.

"Хочу напомнить о том, как Разумков начал строить свою партию сразу после того, как был уволен с должности спикера Парламента за блокирование и затягивание принятия законопроекта об олигархах. Тогда это выглядело просто странным, а сейчас уже все понятно — он просто защищал своих спонсоров", — констатировал эксперт.

По словам Прокопишина, кроме Новинского политический проект Разумкова также вроде бы финансирует еще один олигарх — Ахметов, "который всегда финансировал регионалов", как подчеркивает эксперт.

"Единственная разница между этими олигархами лишь в том, что Новинский идейный сторонник "русского мера", а вот для Ахметова это просто бизнес и ничего личного. Поэтому, когда "лучший друг олигархов" Разумков, в ожидании выборов, снова начнет рассказывать вам, как он планирует спасти страну — держите в памяти то, в чьих интересах он планирует все делать, если сможет как-то добраться до власти", — заявил Прокопишин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году Служба безопасности Украины помимо имущества арестовала еще и активы подсанкционного пророссийского олигарха Вадима Новинского на сумму более 144 млн гривен.