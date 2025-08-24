"Он живой?": свежее фото Ахметова наделало шуму в сети

Снимок разместили в соцсетях "Шахтера"

Украинский олигарх, президент ФК "Шахтер" обратился к украинцам по случаю Дня Независимости Украины. Пресс-служба Горняков сопроводила публикацию странным фото.

Соответствующий пост донецкий клуб разместил в своих соцсетях. В Интернете считают, что снимок Ахметова был сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ).

"Шахтер" опубликовал странное фото Рината Ахметова

Заявление Ахметова на День независимости Украины

В сети не понимают, почему "Шахтер" не использовал настоящее фото президента клуба. Из-за этого пользователи активно делятся своими теориями. Некоторые даже не узнали Ахметова на снимке.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В первом поединке против "Серветта" Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

В чемпионате Украины Горняки уже понесли первые потери. После трех туров "Шахтер" с 7 очками идет на 2-м месте в первенстве.