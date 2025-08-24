Укр

"Он живой?": свежее фото Ахметова наделало шуму в сети

Михаил Корнилов
Ринат Ахметов Новость обновлена 24 августа 2025, 17:07
Ринат Ахметов. Фото ФК Шахтер

Снимок разместили в соцсетях "Шахтера"

Украинский олигарх, президент ФК "Шахтер" обратился к украинцам по случаю Дня Независимости Украины. Пресс-служба Горняков сопроводила публикацию странным фото.

Соответствующий пост донецкий клуб разместил в своих соцсетях. В Интернете считают, что снимок Ахметова был сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ).

Шахтер опубликовал странное фото Рината Ахметова
"Шахтер" опубликовал странное фото Рината Ахметова
Заявление Ахметова на День независимости Украины
Заявление Ахметова на День независимости Украины

В сети не понимают, почему "Шахтер" не использовал настоящее фото президента клуба. Из-за этого пользователи активно делятся своими теориями. Некоторые даже не узнали Ахметова на снимке.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В первом поединке против "Серветта" Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

В чемпионате Украины Горняки уже понесли первые потери. После трех туров "Шахтер" с 7 очками идет на 2-м месте в первенстве.

#Футбол #ФК Шахтер #Ринат Ахметов