Партію Разумкова фінансують Ахметов та Новинський, — експерт

Громадський діяч та політичний експерт Євген Прокопишин у соцмережі нагадав, що партійний проєкт народного депутата, колишнього "регіонала" Дмитра Разумкова начебто фінансується олігархами Вадимом Новинським та Рінатом Ахметовим.

"Кілька місяців тому я вже писав про те, як олігарх Новинський захищав російську церкву та почав фінансувати ексрегіонала Разумкова. Зараз ця парочка знову активувалась на чутках про перемир’я та підготовку до виборів", — зазначив експерт у пості.

Він заявляє про обставини, за яких колишній спікер Верховної Ради залишив свою посаду.

"Хочу нагадати про те, як Разумков почав розбудовувати свою партію одразу після того, як був звільнений з посади спікера Парламенту за блокування і затягування прийняття законопроекту про олігархів. Тоді це виглядало просто дивним, а зараз уже все зрозуміло — він просто захищав своїх спонсорів", — констатував експерт.

За словами Прокопишина, крім Новинського політичний проєкт Разумкова також начебто фінансує ще один олігарх — Ахметов, "який завжди фінансував регіоналів", як підкреслює експерт.

"Єдина різниця між цими олігархами лише в тому, що Новинський ідейний прихильник "русского міра", а от для Ахметова це просто бізнес і нічого особистого. Тому, коли "кращий друг олігархів" Разумков, в очікуванні виборів, знову почне розповідати вам, як він планує врятувати країну — тримайте у пам’яті те, у чиїх саме інтересах він планує все робити, якщо зможе якось добратися до влади", — заявив Прокопишин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році Служба безпеки України крім майна, заарештувала ще й активи підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського на суму понад 144 млн гривень.