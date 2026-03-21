Через 10 лет в Украине может остаться только один полноценный горнолыжный курорт Буковель

Температура по Украине постоянно растет ежегодно, отмечают эксперты

Климатические изменения уже имеют практические последствия для Украины – от энергетики и сельского хозяйства до состояния экосистемы Карпат и перспектив зимнего туризма, заявили эксперты Института промышленной экологии и Института технической теплофизики НАН Украины. По их словам, глобальное потепление в украинском регионе проявляется более интенсивно, чем в ряде стран Западной Европы, а полномасштабная война РФ дополнительно усиливает климатические риски.

Член-корреспондент НАНУ Наталья Фиалко подчеркнула, что нынешний климатический кризис уже вышел за рамки чисто научной дискуссии и оказывает непосредственное влияние на вопросы безопасности, энергетики и долгосрочной государственной политики.

"В последние годы значение порога относительно уровня 1,5 градуса Цельсия уже достигнуто. В 2023 году эта аномалия составляла 1,54 градуса, в 2024 году — 1,6, а в 2025 году — 1,55. Это данные ведущих исследовательских центров и направляется к своему критическому пределу", — отметила она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам ученой, в центре реагирования на климатические вызовы должны быть декарбонизация экономики, энергоэффективность и переход к климатически нейтральным источникам энергии, включая атомную генерацию.

"Проблема климатической безопасности напрямую связана с декарбонизацией экономики. А последняя, в свою очередь, определяется переходом на климатически нейтральные источники энергии, и речь идет не только о возобновляемой энергетике, но и об атомной, которая имеет огромное значение для Украины. Эта проблема также связана с повышением энергоэффективности в целом и с внедрением циркулярной экономики", – добавила Наталья Фиалко.

В свою очередь директор института промышленной экологии, действительный член академии строительства Украины Александр Сигал отметил, что Украина уже имеет внутренние возможности для сокращения потребления ископаемого топлива, но это требует системной модернизации инфраструктуры теплоснабжения.

"Если мы посмотрим на отопительные сезоны в Украине за последние 20 лет, то увидим, что их продолжительность сократилась примерно на 20 %. То есть нам уже требуется примерно на 20 % меньше органического топлива даже без дополнительных мер. Далее идет блок энергоэффективности, есть модернизация теплосетей, есть индивидуальные тепловые пункты, есть биометан, солнце, ветер – все это дает возможность значительно сократить объемы ископаемого топлива", – отметил ученый.

Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили Карпатам, где, по словам Александра Сигала, климатические изменения уже имеют вполне измеряемый эффект. Он отметил, что на основании исторических данных, в частности, австрийских наблюдений, в Карпатском регионе уже фиксируется существенное повышение температуры.

"По австрийским данным, с 1850 года температура уже повысилась на 2,4 градуса. Если интерполировать эту кривую дальше, даже без ускорения процесса, то к 2050 году мы получим еще 1,4–1,9 градуса среднего повышения. И это означает не просто изменение средней температуры, а увеличение дисбаланса — больше очень холодных и очень теплых дней и меньше стабильных средних периодов", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что одним из самых заметных последствий потепления для Карпат уже стало сокращение периода с устойчивым снежным покровом, которым можно воспользоваться во время туристического сезона.

"Если говорить о наших Карпатах, то сейчас сезон, когда люди могут воспользоваться снегом для катания на лыжах, сократился уже на 8–10 дней. И если не поддерживать этот процесс с помощью искусственного снега, то это сокращение будет только расти. Мы уже видим, что снег то исчезает, то снова появляется, и эти провалы приходится заделывать. Таким образом, через 10 лет в Украине может остаться только один реально полноценно функционирующий горнолыжный курорт Буковель, который сможет обеспечить себя искусственным снегом. И очень важно, что за счет того, что там есть вода для его производства, цены не будут заоблачными для среднего украинского потребителя", – отметил ученый.

По мнению Александра Сигала, в этой ситуации Буковель имеет стратегическое преимущество: наличие собственных мощных водных резервуаров позволяет курорту поддерживать трассы в надлежащем состоянии с меньшими затратами, что делает его наиболее конкурентоспособным игроком на рынке. Буковель может стать единственным, что будет по карману рядовому украинцу в этой ситуации. При этом, по его словам, замещение естественного снега искусственным потребует значительных ресурсов воды и электроэнергии, которых в стране в нынешних условиях не хватает.

"Чтобы заменить тот же самый снег, требуется 250–400 литров воды на 1 кубический метр снега, а в целом — 3–4 тыс. кубометров воды на 1 гектар. Кроме того, энергозатраты на производство искусственного снега составляют 0,3–0,7 киловатта на кубический метр, и если считать даже минимальные трассы, то речь идет о миллионах киловатт-часов электроэнергии. В ситуации, в которой сейчас находится Украина, таких объемов электричества у нас нет, сколько бы денег это ни стоило", – сказал Александр Сигал.

По оценке эксперта, это неизбежно отразится и на стоимости отдыха в Карпатах.

"Если мы всё же хотим сохранить курорты в Украине, то должны быть готовы к тому, что для отдыхающих это будет означать дополнительные расходы. Они могут составить от 100 до 800 евро за 10–20-дневный отпуск — фактически именно столько придётся платить за поддержание такой курортной инфраструктуры. И если на отдельных курортах, за исключением Буковеля, который имеет свои водные ресурсы в достаточном объеме, придется еще и транспортировать воду, то все эти расходы в конечном итоге лягут на конечного потребителя", – подчеркнул он.

Наталья Фиалко при этом обратила внимание, что для Украины проблема еще острее, чем для части других европейских стран, из-за особенностей климата и последствий войны.

"В Украине глобальное потепление происходит несколько интенсивнее, чем в Западной Европе, и это обусловлено прежде сухим климатом. Кроме того, на ситуацию существенно влияет полномасштабное российское вторжение, которое привело к значительному увеличению выбросов СО2. Это так называемый углеродный след войны", — сказала она.

По ее словам, военные действия стали одним из главных источников дополнительной климатической нагрузки на Украину. В 2022 году, по данным ученой основным источником выбросов СО2, стали именно военные действия, а не энергетика или промышленность, что повлекло за собой рост выбросов на 23% сразу. Дополнительные выбросы СО2 от военных действий в 2025 году составили 77 млн. тонн в СО2-эквиваленте, а за период с февраля 2022 года по февраль 2025 года – 175 млн. тонн. Общий связанный с этим ущерб оценивается в $57 млрд. Эксперт также обозначила более широкий перечень рисков, которые несет потепление для государств и обществ.

"К основным составляющим этой проблемы относятся дефицит питьевой воды, продовольственная незащищенность, деградация почв, борьба за землю, климатическая миграция и энергетическая уязвимость. В ответ необходимы адаптивное сельское хозяйство, международные инструменты управления ресурсами, децентрализация энергетики, системы раннего предупреждения. И, что особенно важно, вооруженные силы и разведка должны включать климатические прогнозы в свое стратегическое планирование", — добавила Фиалко.

Александр Сигал выразил сомнение в возможности быстрого запуска отдельной государственной программы поддержки горнолыжных курортов в условиях войны и финансового дефицита, при этом назвав первоочередным шагом сохранение лесов в Карпатах.

"Соседние страны сталкиваются с похожими проблемами, и первый совет – не вырубать леса в Карпатах. Фактически другие страны увеличивают лесистость, а Украина вырубает столетние дубы и буки. То есть нужно брать пример с того, что делают за рубежом, и перестать вырубать украинские Карпаты", – резюмировал он.