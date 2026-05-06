Государственная "Укрнафта" обошла сети ОККО, WOG и заняла первое место по продаже топлива
Объемы реализации растут ежемесячно
В апреле государственная сеть АЗК "Укрнафта" стала лидером по объемам продаж бензина и дизтоплива, опередив ОККО и WOG.
Об этом пишет Forbes.
Объемы продажи горючего государственной сетью "Укрнафта" выросли на 50%. В других сетях, таких как ОККО, WOG и UPG, произошло падение, говорится в статье издания.
В абсолютных числах в апреле "Укрнафта" продала — 94 600 т горючего, ОККО — 83 700 т, WOG — 67 500 т, ссылаясь на аналитические данные "Консалтинговой компании А-95", пишет Forbes.
Ключевой причиной стремительного роста "Укрнафты" является то, что с марта сеть реализует политику правительства с целью сдерживания роста цен в результате мирового топливного кризиса и продает топливо почти без наценки. Об этом рассказал директор консалтинговой компании Сергей Куюн.
"Люди на это отреагировали и поехали в компанию, потому что сегодня она фактически является маркером минимальных цен", – отметил Куюн.
В феврале 2026 продажи "Укрнафты" выросли на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже в марте после начала топливного кризиса рост ускорился: плюс 62,6% год к году и 46,4% по сравнению с февралем.