С Днем журналиста! Красочные открытки и теплые поздравления к празднику

В эту субботу украинские журналисты отмечают профессиональный праздник

Каждый год 6 июня в Украине отмечается День журналиста — профессиональный праздник работников средств массовой информации, газет, сайтов, телевидения и радио. В этот день принято поздравлять журналистов и высказывать благодарность за их работу.

"Телеграф" подготовил красивые открытки, картинки и поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить знакомых журналистов с их праздником в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления на День журналиста

С Днем журналиста! Острого пера, легкого слога, понимающих редакторов и всегда ласковых дедлайнов!

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Поздравляю с праздником! Желаю невероятного чутья на крутые инфоповоды, эксклюзивных интервью и взрывных рейтингов.

С Днем журналиста! Пусть каждый твой материал находит отклик в сердцах, а вдохновение никогда не берет творческий отпуск.

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С праздником "акул пера"! Желаю всегда быть в тренде, первыми узнавать самое интересное и взрывать охваты своими текстами.

С профессиональным днем! Свободы слова, неиссякаемой энергии, железобетонных нервов и только хороших новостей.

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Поздравляю! Желаю, чтобы крутые сюжеты сами находили тебя, а работа приносила кайф, признание и отличный доход.

С Днем журналиста! Пусть диктофон работает без сбоев, собеседники будут искренними, а просмотры и лайки бьют все рекорды!

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С праздником! Желаю всегда оказываться в нужном месте в нужное время и создавать настоящие шедевры на одном дыхании.

С Днем журналиста! Творческого полета, неиссякаемого оптимизма, легкого пера и поменьше правок от редактора.

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Поздравляю! Желаю гореть своим делом, но никогда не выгорать. Пусть каждый день дарит яркие темы и крутые знакомства.

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