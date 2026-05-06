Державна "Укрнафта" обійшла мережі ОККО, WOG та посіла перше місце за продажем пального

Обсяги реалізації зростають щомісяця

У квітні державна мережа АЗК "Укрнафта" стала лідером за обсягами продажів бензину і дизпального, випередивши ОККО та WOG.

Про це пише Forbes.

Обсяги продажу пального державною мережею "Укрнафта" зросли на 50%. У інших мереж, таких як ОККО, WOG та UPG відбулося падіння, йдеться в статті видання.

В абсолютних числах у квітні "Укрнафта" продала — 94 600 т пального, ОККО — 83 700 т, WOG — 67 500 т, посилаючись на аналітичні дані "Консалтингової компанії А-95", пише Forbes.

Ключовою причиною стрімкого зростання "Укрнафти" є те, що з березня мережа реалізує політику уряду з метою стримання зростання цін внаслідок світової паливної кризи та продає пальне майже без націнки. Про це розповів виданню директор консалтингової компанії Сергій Куюн.

"Люди на це відреагували й поїхали до компанії, тому що сьогодні вона фактично є маркером мінімальних цін", – зазначив Куюн.

У лютому 2026 року продажі "Укрнафти" зросли на 24,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вже у березні, після початку паливної кризи, зростання прискорилось: плюс 62,6% рік до року та 46,4% порівняно з лютим.