Как сэкономить в "АТБ": простые правила, которые ощутимо могут снизить чек

Такие лайфхаки не нуждаются в особых усилиях

В "АТБ" можно покупать те же товары дешевле, если знать, где искать акции и как правильно пользоваться скидками.

Есть несколько простых правил, помогающих экономить как новичкам, так и постоянным покупателям. О них написали в "kherson".

Главный совет – всегда начинать с акций. У входа часто есть печатные каталоги, а в мобильном приложении можно найти все актуальные скидки. Также стоит обращать внимание на полки с пометками "акция" и "скидка на вторую единицу" — именно там чаще всего прячутся выгодные предложения. Для семей выгодно покупать большие упаковки продуктов, ведь в пересчете на килограмм они обычно дешевле.

Более опытные покупатели используют дополнительные лайфхаки. Они совмещают акции с картой лояльности, выбирают товары собственных торговых марок и планируют покупки на периоды обновления ассортимента. Отдельное внимание обращают и на формат магазинов – у некоторых есть парковка и расширенный выбор товаров.

Пример, скидки и акции, как сэкономить в "АТБ". Фото: Телеграф

Где смотреть на акции

Чтобы не пропускать скидки, можно воспользоваться онлайн-ресурсами. Например, платформы типа GoToShop или Love Sales позволяют просматривать акционные каталоги различных сетей. Для сравнения цен удобны приложения Blix Украина или сервисы "Де Дешевле". Актуальные предложения также можно найти на официальных сайтах супермаркетов, в разделах с акциями и экономией, например "АТБ" или "METRO".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в "АТБ" объяснили, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную.