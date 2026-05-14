Не только военные заводы: какие профессии могут дать право на бронирование

Галина Михайлова
Работа в оборонной сфере также является основанием для "брони" Новость обновлена 14 мая 2026, 12:17
Работников критической инфраструктуры бронируют и сейчас – доходит иногда до 100% вискообязанного персонала

В Украине могут просмотреть подход к бронированию работников. Одним из предложений является то, что "бронь" будет возможна, если работать на критической инфраструктуре, делать специальные взносы или служить в резерве.

Подобный подход предлагает законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне" №15237. Согласно закону о критической инфраструктуре — это предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности), функционирование которых жизненно необходимо для безопасности, экономики и здоровья населения. Заметим, что точный перечень предприятий критической инфраструктуры засекречен.

По данным Управления инспекционной деятельности в Винницкой области, это 17 типов предприятий:

  • управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг
  • энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии)
  • водоснабжение и водоотвод
  • продовольственное обеспечение
  • здравоохранение
  • фармацевтическая промышленность
  • изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий
  • информационные услуги
  • электронные коммуникации
  • финансовые услуги
  • транспортное обеспечение
  • оборона, государственная безопасность
  • правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей
  • гражданская защита населения и территорий, службы спасения
  • космическая деятельность, космические технологии и услуги
  • химическая промышленность
  • исследовательская деятельность.

В частности, это могут быть профессионалы, привлеченные на следующих объектах:

  • В энергетическом секторе атомные, тепловая и гидроэлектростанции, подстанции, объекты газо- и теплоснабжения (газопроводы, хранилища, котельные и т.п.).
  • Водоснабжение и водоотвод – водоканалы, насосные станции, очистные сооружения.
  • Транспорт — метро, железная дорога, аэропорты, порты, дорожные службы и т.д.
  • Электронные коммуникации – сети операторов телефона и интернет-провайдеры, магистральные узлы связи.
Требования к бронированию сотрудников интернет-провайдеров и мобильных операторов
Требования для бронирования работников интернет-провайдеров и мобильных операторов
  • Здравоохранение и фармацевтика – больницы и медицинские центры, экстренная помощь, производство лекарств и вакцин.
  • Продовольственное обеспечение – предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства, склады, сети распределения продуктов.
  • Сектор безопасности — правоохранительные органы, суды, пенитенциарная система, спасатели, службы гражданской защиты, кроме спасательных, в частности, это могут быть ветеринарный и фитосанитарный контроль.
  • Руководство – органы госвласти и местного самоуправления.
  • Банковская сеть
  • Часть промышленности – производители химвеществ, разработчики технологий и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ни одного решения от Минобороны или правительства об изменениях по бронированию нет. Рассматриваются различные подходы.

