Не только военные заводы: какие профессии могут дать право на бронирование

Работников критической инфраструктуры бронируют и сейчас – доходит иногда до 100% вискообязанного персонала

В Украине могут просмотреть подход к бронированию работников. Одним из предложений является то, что "бронь" будет возможна, если работать на критической инфраструктуре, делать специальные взносы или служить в резерве.

Подобный подход предлагает законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне" №15237. Согласно закону о критической инфраструктуре — это предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности), функционирование которых жизненно необходимо для безопасности, экономики и здоровья населения. Заметим, что точный перечень предприятий критической инфраструктуры засекречен.

По данным Управления инспекционной деятельности в Винницкой области, это 17 типов предприятий:

управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг

энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии)

водоснабжение и водоотвод

продовольственное обеспечение

здравоохранение

фармацевтическая промышленность

изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий

информационные услуги

электронные коммуникации

финансовые услуги

транспортное обеспечение

оборона, государственная безопасность

правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей

гражданская защита населения и территорий, службы спасения

космическая деятельность, космические технологии и услуги

химическая промышленность

исследовательская деятельность.

В частности, это могут быть профессионалы, привлеченные на следующих объектах:

В энергетическом секторе атомные, тепловая и гидроэлектростанции, подстанции, объекты газо- и теплоснабжения (газопроводы, хранилища, котельные и т.п.).

Водоснабжение и водоотвод – водоканалы, насосные станции, очистные сооружения.

Транспорт — метро, железная дорога, аэропорты, порты, дорожные службы и т.д.

Электронные коммуникации – сети операторов телефона и интернет-провайдеры, магистральные узлы связи.

Требования для бронирования работников интернет-провайдеров и мобильных операторов/Источник: Минцифры

Здравоохранение и фармацевтика – больницы и медицинские центры, экстренная помощь, производство лекарств и вакцин.

Продовольственное обеспечение – предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства, склады, сети распределения продуктов.

Сектор безопасности — правоохранительные органы, суды, пенитенциарная система, спасатели, службы гражданской защиты, кроме спасательных, в частности, это могут быть ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Руководство – органы госвласти и местного самоуправления.

Банковская сеть

Часть промышленности – производители химвеществ, разработчики технологий и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ни одного решения от Минобороны или правительства об изменениях по бронированию нет. Рассматриваются различные подходы.