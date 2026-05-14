Не только военные заводы: какие профессии могут дать право на бронирование
Работников критической инфраструктуры бронируют и сейчас – доходит иногда до 100% вискообязанного персонала
В Украине могут просмотреть подход к бронированию работников. Одним из предложений является то, что "бронь" будет возможна, если работать на критической инфраструктуре, делать специальные взносы или служить в резерве.
Подобный подход предлагает законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне" №15237. Согласно закону о критической инфраструктуре — это предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности), функционирование которых жизненно необходимо для безопасности, экономики и здоровья населения. Заметим, что точный перечень предприятий критической инфраструктуры засекречен.
По данным Управления инспекционной деятельности в Винницкой области, это 17 типов предприятий:
- управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг
- энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии)
- водоснабжение и водоотвод
- продовольственное обеспечение
- здравоохранение
- фармацевтическая промышленность
- изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий
- информационные услуги
- электронные коммуникации
- финансовые услуги
- транспортное обеспечение
- оборона, государственная безопасность
- правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей
- гражданская защита населения и территорий, службы спасения
- космическая деятельность, космические технологии и услуги
- химическая промышленность
- исследовательская деятельность.
В частности, это могут быть профессионалы, привлеченные на следующих объектах:
- В энергетическом секторе атомные, тепловая и гидроэлектростанции, подстанции, объекты газо- и теплоснабжения (газопроводы, хранилища, котельные и т.п.).
- Водоснабжение и водоотвод – водоканалы, насосные станции, очистные сооружения.
- Транспорт — метро, железная дорога, аэропорты, порты, дорожные службы и т.д.
- Электронные коммуникации – сети операторов телефона и интернет-провайдеры, магистральные узлы связи.
- Здравоохранение и фармацевтика – больницы и медицинские центры, экстренная помощь, производство лекарств и вакцин.
- Продовольственное обеспечение – предприятия пищевой промышленности, сельского хозяйства, склады, сети распределения продуктов.
- Сектор безопасности — правоохранительные органы, суды, пенитенциарная система, спасатели, службы гражданской защиты, кроме спасательных, в частности, это могут быть ветеринарный и фитосанитарный контроль.
- Руководство – органы госвласти и местного самоуправления.
- Банковская сеть
- Часть промышленности – производители химвеществ, разработчики технологий и т.п.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ни одного решения от Минобороны или правительства об изменениях по бронированию нет. Рассматриваются различные подходы.