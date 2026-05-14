Не лише військові заводи: які професії можуть дати право на бронювання

Галина Михайлова
Робота в оборонній сфері також є підставою для "броні" Новина оновлена 14 травня 2026, 12:17
Працівників критичної інфраструктури бронюють і зараз — доходить іноді до 100% віськовозобов'язаного персоналу

В Україні можуть переглянути підхід до бронювання працівників. Однією із пропозицій є те, що "бронь" буде можлива якщо працювати на критичній інфраструктурі, робити спеціальні внески чи служити в резерві.

Подібний підхід пропонує законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь у обороні" № 15237. Відповідно до закону про критичну інфраструктуру — це підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності), функціонування яких є життєво необхідним для безпеки, економіки та здоров’я населення. Зауважимо — точний перелік підприємств критичної інфраструктури засекречений.

За даними Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області, це 17 типів підприємств:

  • урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг
  • енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії)
  • водопостачання та водовідведення
  • продовольче забезпечення
  • охорона здоров’я
  • фармацевтична промисловість
  • виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій
  • інформаційні послуги
  • електронні комунікації
  • фінансові послуги
  • транспортне забезпечення
  • оборона, державна безпека
  • правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою
  • цивільний захист населення та територій, служби порятунку
  • космічна діяльність, космічні технології та послуги
  • хімічна промисловість
  • дослідницька діяльність.

Зокрема це можуть бути професіонали, залучені на таких об'єктах:

  • В енергетичному секторі — атомні, теплова та гідроелектростанції, підстанції, об'єкти газо- та теплопостачання (газопроводи, сховища, котельні тощо).
  • Водопостачання та водовідведення — водоканали, насосні станції, очисні споруди.
  • Транспорт — метро, залізниця, аеропорти, порти, дорожні служби тощо.
  • Електронні комунікації — мережі операторів телефону та інтернет-провайдери, магістральні вузли зв'язку.
Вимоги для бронювання працівників інтернет-провайдерів та мобільних операторів
Джерело: Мінцифри
  • Охорона здоров'я та фармацевтика — лікарні та медичні центри, екстрена допомога, виробництво ліків та вакцин.
  • Продовольче забезпечення — підприємства харчової промисловості, сільського господарства, склади, мережі розподілу продуктів.
  • Сектор безпеки — правоохоронні органи, суди, пенітенціарна система, рятувальники, служби цивільного захисту, окрім рятувальних, зокрема це можуть бути ветеринарний та фітосанітарний контроль.
  • Керівництво — органи держвлади та місцевого самоврядування.
  • Банківська мережа
  • Частина промисловості — виробники хімречовин, розробники технологій тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наразі жодного рішення від Міноборони чи уряду про зміни щодо бронювання немає. Розглядаються різні підходи.

