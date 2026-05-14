Не лише військові заводи: які професії можуть дати право на бронювання

Працівників критичної інфраструктури бронюють і зараз — доходить іноді до 100% віськовозобов'язаного персоналу

В Україні можуть переглянути підхід до бронювання працівників. Однією із пропозицій є те, що "бронь" буде можлива якщо працювати на критичній інфраструктурі, робити спеціальні внески чи служити в резерві.

Подібний підхід пропонує законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь у обороні" № 15237. Відповідно до закону про критичну інфраструктуру — це підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності), функціонування яких є життєво необхідним для безпеки, економіки та здоров’я населення. Зауважимо — точний перелік підприємств критичної інфраструктури засекречений.

За даними Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області, це 17 типів підприємств:

урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг

енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії)

водопостачання та водовідведення

продовольче забезпечення

охорона здоров’я

фармацевтична промисловість

виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій

інформаційні послуги

електронні комунікації

фінансові послуги

транспортне забезпечення

оборона, державна безпека

правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою

цивільний захист населення та територій, служби порятунку

космічна діяльність, космічні технології та послуги

хімічна промисловість

дослідницька діяльність.

Зокрема це можуть бути професіонали, залучені на таких об'єктах:

В енергетичному секторі — атомні, теплова та гідроелектростанції, підстанції, об'єкти газо- та теплопостачання (газопроводи, сховища, котельні тощо).

Водопостачання та водовідведення — водоканали, насосні станції, очисні споруди.

Транспорт — метро, залізниця, аеропорти, порти, дорожні служби тощо.

Електронні комунікації — мережі операторів телефону та інтернет-провайдери, магістральні вузли зв'язку.

Вимоги для бронювання працівників інтернет-провайдерів та мобільних операторів/Джерело: Мінцифри

Охорона здоров'я та фармацевтика — лікарні та медичні центри, екстрена допомога, виробництво ліків та вакцин.

Продовольче забезпечення — підприємства харчової промисловості, сільського господарства, склади, мережі розподілу продуктів.

Сектор безпеки — правоохоронні органи, суди, пенітенціарна система, рятувальники, служби цивільного захисту, окрім рятувальних, зокрема це можуть бути ветеринарний та фітосанітарний контроль.

Керівництво — органи держвлади та місцевого самоврядування.

Банківська мережа

Частина промисловості — виробники хімречовин, розробники технологій тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наразі жодного рішення від Міноборони чи уряду про зміни щодо бронювання немає. Розглядаються різні підходи.