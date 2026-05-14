Не лише військові заводи: які професії можуть дати право на бронювання
Працівників критичної інфраструктури бронюють і зараз — доходить іноді до 100% віськовозобов'язаного персоналу
В Україні можуть переглянути підхід до бронювання працівників. Однією із пропозицій є те, що "бронь" буде можлива якщо працювати на критичній інфраструктурі, робити спеціальні внески чи служити в резерві.
Подібний підхід пропонує законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь у обороні" № 15237. Відповідно до закону про критичну інфраструктуру — це підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності), функціонування яких є життєво необхідним для безпеки, економіки та здоров’я населення. Зауважимо — точний перелік підприємств критичної інфраструктури засекречений.
За даними Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області, це 17 типів підприємств:
- урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг
- енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії)
- водопостачання та водовідведення
- продовольче забезпечення
- охорона здоров’я
- фармацевтична промисловість
- виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій
- інформаційні послуги
- електронні комунікації
- фінансові послуги
- транспортне забезпечення
- оборона, державна безпека
- правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою
- цивільний захист населення та територій, служби порятунку
- космічна діяльність, космічні технології та послуги
- хімічна промисловість
- дослідницька діяльність.
Зокрема це можуть бути професіонали, залучені на таких об'єктах:
- В енергетичному секторі — атомні, теплова та гідроелектростанції, підстанції, об'єкти газо- та теплопостачання (газопроводи, сховища, котельні тощо).
- Водопостачання та водовідведення — водоканали, насосні станції, очисні споруди.
- Транспорт — метро, залізниця, аеропорти, порти, дорожні служби тощо.
- Електронні комунікації — мережі операторів телефону та інтернет-провайдери, магістральні вузли зв'язку.
- Охорона здоров'я та фармацевтика — лікарні та медичні центри, екстрена допомога, виробництво ліків та вакцин.
- Продовольче забезпечення — підприємства харчової промисловості, сільського господарства, склади, мережі розподілу продуктів.
- Сектор безпеки — правоохоронні органи, суди, пенітенціарна система, рятувальники, служби цивільного захисту, окрім рятувальних, зокрема це можуть бути ветеринарний та фітосанітарний контроль.
- Керівництво — органи держвлади та місцевого самоврядування.
- Банківська мережа
- Частина промисловості — виробники хімречовин, розробники технологій тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що наразі жодного рішення від Міноборони чи уряду про зміни щодо бронювання немає. Розглядаються різні підходи.