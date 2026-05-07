Военные назвали специальности, которые следует лишить бронирования. Кто в списке

Возникли вопросы и к студентам

Военные предложили несколько специальностей, с которых можно снять бронирование, чтобы усилить армию. Это не касается критически важных профессий, таких как врачи или энергетика.

Как отметил Сергей Гнездилов, военнослужащий ВСУ, в эфире Радио Свобода, можно пересмотреть бронирование непричастных к оборонной структуре или действительно критической структуре людей. В частности, работников культуры или госслужащих.

Военный говорит, что фактически даже людей с оборонно-промышленных заводов можно мобилизовать, а на их место ставить демобилизованных военных. Таким образом, предприятие не будет терять нужного профессионала, а армия получит новых людей.

"Я не вижу проблемы в том, чтобы снимать бронирование с этих людей и мобилизовывать их, потому что в армии есть люди абсолютно разных специальностей, которые тоже могут их заменить. Мы же не говорим, что этих людей не станет, если с них снимут бронирование. Нет, они сменят своего коллегу военного, который вернется на ту работу, где они по факту работали", — объясняет Гнездилов.

Похожее мнение высказал и Дмитрий Козятинский, ветеран медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи". По его словам, в настоящее время в Украине под бронирование подпадают не только критически важные специальности. Поэтому критерии нужно пересматривать.

"Когда я говорил, что война – это у нас сейчас в каком-то смысле дело бедных, то как раз возникают вопросы к, например, забронированным айтишникам, людям, которые совершенно не причастны к оборонке или к жизненно необходимым стране отраслям. Таким, как медицина, образование и так далее. Вот у меня плюс еще вопрос к бронированию студентов", - говорит военный.

У кого сейчас в Украине есть бронирование

По состоянию на май 2026 года в Украине забронировано более 1,3 миллионов работников. Бронированию подлежат:

Организации государственной власти — госслужащие категории "А", "Б" и "В", сотрудники Национальной полиции, ГСЧС, НАБУ, ГБР, БЭБ, прокуратуры и судов.

Критические предприятия – оборонно-промышленный комплекс (производители оружия, боеприпасов и техники), энергетика, связь и ИТ, медицина и фармация, транспорт и агросектор (предприятия, обеспечивающие логистику и продовольственную безопасность).

У кого сейчас в Украине есть бронирование

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могут аннулировать все справки об инвалидности, которые дают отсрочку.