Часть украинцев с бронью попадут под мобилизацию? Что говорят в Раде

Речь идет о возможном ужесточении правил

В Украине могут пересмотреть систему бронирования работников. Подход должен быть прозрачным, сбалансированным и не навредить критически важным отраслям экономики. Но на данный момент официальных решений пока нет.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала нардеп от "ЕС", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз. По ее словам, речь идет об изменении подходов к бронированию, но на сегодняшний день ни одного оформленного проекта решения пока не представлено.

Фриз подчеркивает, что любые изменения должны учитывать сразу ряд факторов. В частности, бронирование важно не только для оборонной промышленности, но и для других критических секторов — аграрной отрасли и объектов инфраструктуры.

"Эти факторы нужно учитывать для того, чтобы была общественная поддержка, и для того, чтобы инициатива действительно качественно влияла на вопросы мобилизации. Потому что если мы говорим о пересмотре бронирования, то мы понимаем, что значительная часть (граждан — Ред.), которая имеет бронь, будет подпадать под мобилизацию", — отметила нардеп.

Отдельная проблема — злоупотребления в системе, ведь нередки случаи, когда предприятия оформляют бронь на большее количество сотрудников, чем фактически работает у них.

При этом, по мнению Ирины Фриз, пересмотр подхода к бронированию в Украине необходим.

Не пропустите: "ТЦК, сроки службы, поиск уклонистов и не только: что собираются менять в мобилизации"

"Потому что у нас бронирование превратилось в формирование "серой зоны" для уклонистов, которые за счет коррупционных сделок и существующих схем могут покупать и продавать это бронирование. В то время, когда страна находится в затяжной войне, я считаю это преступлением", — объясняет собеседница.

Она считает, что в стране обязательно требуется пересмотр системы бронирования, но он должен быть адекватным, четким, прозрачным, а главное, чтобы нельзя было избежать ответственности за нарушение процедур или правил бронирования.

Какие предприятия имеют право бронировать работников

Кроме органов государственной и местной власти, правоохранителей, судей и т.п., забронировать сотрудников могут те предприятия или организации, которые признаны критическими для обеспечения Вооруженных сил или для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения. Для возможности бронирования нужно соответствовать определенным критериям (3 из 7):

сумма уплаченных налогов за предыдущий год (свыше экв. 1 500 000 €)

валютная выручка, т.е. поступления в иностранной валюте – (свыше экв. 32 000 000 €)

стратегическое значение для экономики и безопасности (в частности, мобильные операторы)

отсутствие задолженности по ЕСВ или налогам

средняя зарплата работников — не ниже 2,5 минималки

важное значение для общины или отрасли экономики

является резидентом Действие.

Если этих критериев нет, то предприятие может иметь критическое значение для общества или экономики. И тогда у каждой отрасли или области Украины есть свои требования. Например, аграрии должны иметь не менее 500 га с/х угодий или 20 работников, а на Львовщине есть требование трудоустройства ВПЛ или 50% экспорта произведенной продукции.

Какие предприятия имеют право бронировать работников. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде серьезно настроены навести порядок в системе бронирования. Федор Вениславский рассказал детали.