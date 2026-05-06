Бронирование под контролем ИИ: что предлагают в Раде

ТЦК и СБУ уже год проводят аудит предприятий

Искусственный интеллект может помочь избежать коррупционных рисков при бронировании персонала на предприятиях, признанных критическими. В частности, оценить их эффективность.

Что нужно знать:

Количество критических предприятий может сократиться на 10–20%

Проверки предприятий продолжаются уже около года

ИИ предлагают использовать для проверки бронирования

Выявляют случаи фейкового бронирования

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко объясняет, что сейчас есть негласный приказ уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии критичности повышаются ежеквартально и в дальнейшем будут расти. Проверки предприятий также уже продолжаются примерно год. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

ТЦК приходят вместе с сотрудниками СБУ, чтобы сделать невозможным коррупционные риски. И это оказывает большое влияние. Руслан Горбенко, народный депутат

Читайте полный текст по ссылке: "Есть негласный приказ уменьшить количество критических предприятий, – в Раде рассказали, как изменится бронирование"

По словам Горбенко, есть некоторые предприятия, которые используют фейковые бронирования. В частности, оценить бронирование на оборонно-промышленных предприятиях можно по тому, сколько товаров производили в начале бронирования и на сколько увеличилось количество продукции за год. Именно в таких проверках и был бы полезен искусственный интеллект.

"Если 100 человек производили продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, и они смогли произвести продукцию на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия. Если министр обороны подойдет [к делу] со своим цифровым ноу-хау, то точно с помощью искусственного интеллекта можно устранить все коррупционные риски при бронировании", — считает Горбенко.

Отметим, что такие предприятия получают 100% бронь для работников. Горбенко акцентирует: нужно признать, что бронирование – "единственная возможность сейчас выжить предприятиям и экономике", ведь именно работающие предприятия обеспечивают сектор безопасности Украины. Он отмечает, что забирать бронирование не нужно: "Только постоянные проверки и повышение критериев для получения критичности".

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах пересматривать количество забронированных мужчин на предприятиях и критерии бронирования, ведь ВСУ не хватает людей в бригадах. Обсуждают также возможность экономического бронирования.