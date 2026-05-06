Бронирование под контролем ИИ: что предлагают в Раде
ТЦК и СБУ уже год проводят аудит предприятий
Искусственный интеллект может помочь избежать коррупционных рисков при бронировании персонала на предприятиях, признанных критическими. В частности, оценить их эффективность.
Что нужно знать:
- Количество критических предприятий может сократиться на 10–20%
- Проверки предприятий продолжаются уже около года
- ИИ предлагают использовать для проверки бронирования
- Выявляют случаи фейкового бронирования
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко объясняет, что сейчас есть негласный приказ уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии критичности повышаются ежеквартально и в дальнейшем будут расти. Проверки предприятий также уже продолжаются примерно год. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".
ТЦК приходят вместе с сотрудниками СБУ, чтобы сделать невозможным коррупционные риски. И это оказывает большое влияние.
По словам Горбенко, есть некоторые предприятия, которые используют фейковые бронирования. В частности, оценить бронирование на оборонно-промышленных предприятиях можно по тому, сколько товаров производили в начале бронирования и на сколько увеличилось количество продукции за год. Именно в таких проверках и был бы полезен искусственный интеллект.
"Если 100 человек производили продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, и они смогли произвести продукцию на 120 миллионов, то здесь нужно проверять эти предприятия. Если министр обороны подойдет [к делу] со своим цифровым ноу-хау, то точно с помощью искусственного интеллекта можно устранить все коррупционные риски при бронировании", — считает Горбенко.
Отметим, что такие предприятия получают 100% бронь для работников. Горбенко акцентирует: нужно признать, что бронирование – "единственная возможность сейчас выжить предприятиям и экономике", ведь именно работающие предприятия обеспечивают сектор безопасности Украины. Он отмечает, что забирать бронирование не нужно: "Только постоянные проверки и повышение критериев для получения критичности".
Ранее "Телеграф" рассказывал о планах пересматривать количество забронированных мужчин на предприятиях и критерии бронирования, ведь ВСУ не хватает людей в бригадах. Обсуждают также возможность экономического бронирования.