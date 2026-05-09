Не шампанское, но...: украинка смешно повторила вирусный тренд из TikTok и стала звездой сети

Новая версия популярного флешмоба рассмешила пользователей

В сети стал вирусным тренд, на котором девушки эффектно открывают бутылку с шампанским, создавая фонтан брызг. Однако одна из пользовательниц решила творчески подойти к флешмобу, сделав более бюджетную версию.

Соответствующее видео было опубликовано на странице vpavluk в социальной сети TikTok. Вместо игристого украинка использовала газированный напиток в бутылке "Живчик", чем подкорила пользователей сети.

В ролике она повторила все те же действия, как в трендовых видео — взболтала бутылку и ударила ей о твердую поверхность, после чего напиток начал резко пениться, создав тот самый "эффект шампанского".

В подписи девушка пошутила: "Когда шампанское — дорого, а тренд нужно снять".

В комментариях под видео пользователи пишут, что версия автора даже лучше, чем оригинальная идея.

"Это лучше тренда с шампанским"

"Оригинально. Лучше всех трендов"

"Тренд можно закрывать, лучше уже никто не придумает"

Комментарии из соцсети

Сам тренд с шампанским стал вирусным за последние несколько месяцев. Зачастую такие ролики снимают на день рождения или какие-либо праздники. Суть заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом донышка о скамью, пол или ступеньку или другую твердую поверхность. Далее последует фонтан из пены.

Добавим, что в социальных сетях уже есть множество видео с лайфхаками и обучением, как удачно снять тренд с первого дубля, поскольку некоторые тратят для одной успешной попытки несколько бутылок.

