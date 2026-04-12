"Удобный формат": новый алкогольный товар из "АТБ" развеселил украинцев в TikTok (видео)

В супермаркете заметили продукт в любопытной упаковке

Перед пасхальными праздниками в торговой сети "АТБ" появился новый товар. Это водка, уже разлитая в стограммовую граненую стопку, которая герметично закрыта крышкой.

Соответствующие кадры публикуют в сети. Торговая марка означает кислород.

Водка Oxygenium "Особлива чарка" в супермаркетах "АТБ" продается по цене 37,99 грн, в то время как на сайте Maudau указана цена уже со скидкой 39 грн, а предыдущая стоимость новинки 50 грн.

Алкогольный напиток производится в Украине ООО "Національна горілчана компанія" с использованием спирта класса "Люкс" и артезианской воды. Расфасовка может быть разной: 0,5 л, 0,7 л и 1 л. И вот теперь появился мини-вариант.

Девушка, которая сняла ролик, восприняла такое нововведение с иронией.

"Как по мне, очень удобный формат, особенно на могилках", – прокомментировала она.

Стоит отметить, что пить алкоголь на кладбище – это грубое нарушение православной этики и уважения к мертвым. Это также означает не понимание сущности поминовения и молитвы за упокой. Застолье на кладбище является языческой традицией, не имеющая ничего общего с христианством.

