Россия готовит новое наступление: Зеленский назвал направления и цели

Москва готовится к удару по центру столицы

С территории Беларуси готовится возможное наступление либо на Черниговско-Киевское направление, либо на страну Европы. Россия пытается вовлечь в войну Минск.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Кроме того, по его словам, Кремль может атаковать Офис президента и другие "центры принятия решений" в Киеве.

"Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты", — говорится в сообщении.

Какие цели может атаковать Россия в Киеве

По словам президента, Украина продолжает фиксировать российские попытки втянуть Беларусь в войну. Известно, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям.

"Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью", — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готовится защищать себя. Президент поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке.

