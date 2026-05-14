Не Зеленский: ИИ удивил ответом, кто лучший президент Украины

Мнения цифровых моделей расходятся

За время независимости Украины ее возглавляли шесть президентов и каждый из них оставил след в истории государства. За некоторыми остался плохой шлейф, который все еще аукается стране, другие же сделали большой вклад в ее развитие.

Согласно последним данным социологического исследования, проведенного по заказу "Слово и дело" весной текущего года, 42,5% респондентов считают Владимира Зеленского лучшим президентом Украины или лучше предыдущих. Но 29,5% высказывают критические оценки, в частности 19% называют его худшим президентом в истории нашей страны.

"Телеграф" в свою очередь решил поинтересоваться сразу у трех искусственных интеллектов, кто по их мнению был лучшим президентом Украины на всю историю, а кто — худшим. Что касается последнего, то позиция совпала у всех, а вот насчет лидера позиция разделилась.

ChatGPT

ИИ считает лучшим второго президента Украины Леонида Кучму. В объяснение своей позиции он приводит несколько заслуг:

запуск ключевых институтов в стране

стабилизация экономики после сложного периода в 90-х

формирование вертикали государственного управления

Однако ChatGPT уточняет, что он не считает Кучму идеальным президентом из-за усиления олигархической системы и слабых демократических институтов.

Самым худшим президентом Украины за весь период ИИ называет Виктора Януковича. На это он приводит сразу ряд важных причин:

резкий откат демократических процессов

коррупционная модель управления

политический кризис в стране в 2013-2014 годах

потеря контроля над частью территорий

В целом рейтинг искусственного интеллекта ChatGPT выглядит следующим образом:

Рейтинг президентов от искусственного интеллекта ChatGPT. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Grok

На первом месте в рейтинге этого ИИ оказался пятый президент Украины Петр Порошенко (2014–2019). Он считает бывшего главу государства самым эффективным президентом за всю историю независимой Украины.

Цифровой разум объясняет свое решение тем, что именно Порошенко принял страну в состоянии хаоса после Революции Достоинства и бегства экс-президента Виктора Януковича. Тогда армии почти не осталось, а Россия аннексировала Крым и разжигала войну на Донбассе.

Кроме того, за пять лет правления, как пишет ИИ, Порошенко сделал критически важные вещи:

занялся украинской армией, что спасло Украину в начале полномасштабного вторжения

подписал Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и безвизах

Запустил ключевые реформы (децентрализация, Нацбанк, энергетика)

удержал Украину в условиях гибридной войны

Худшим президентом за всю историю Украину Grok также называет Виктора Януковича из-за тотальной коррупции, измены европейского вектора в пользу России, силового разгон Майдана, бегства из страны.

В целом рейтинг искусственного интеллекта Grok выглядит следующим образом:

Рейтинг президентов от искусственного интеллекта Grok. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Gemini

Мнение искусственного интеллекта совпало с первым, поскольку лучшим президентом он также посчитал Леонида Кучму, назвав его самым эффективным "государствотворцом". ИИ пишет, что именно Кучма с точки зрения развития институтов считается наиболее результативным.

Свой выбор цифровой размум объясняет тем, чтобы именно при том президенте в стране внедрили гривну, приняли Конституцию и создали основы рыночной экономики.

Однако есть, по мнению ИИ, у Кучмы и минус — при нем сформировалась олигархическая система, которая тормозила развитие Украины.

В то же время худшим президентом, как и два предыдущих ИИ, Gemini называет Виктора Януковича. Причины такого решения:

попытка узурпации власти,

тотальная коррупция,

разворот внешнего курса на 180 градусов вопреки воле

побег из страны, что фактически спровоцировало начало российской агрессии

он предал присягу и свою страну.

В целом рейтинг искусственного интеллекта Gemini выглядит следующим образом:

Рейтинг президентов от искусственного интеллекта Gemini. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

