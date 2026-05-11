Перелом в войне уже начался? Профессор военных исследований дал неутешительный прогноз для России
Украина впервые перегнала РФ по ударам дальнобойными дронами, а это считают одним из сигналов перемен в войне
Западные аналитики заговорили о возможном переломном моменте в войне России против Украины. Они указывают на большие потери РФ, проблемы на фронте и эффективность украинских дальнобойных дронов.
Что нужно знать:
- Потери врага превышают темпы набора новых военных
- Соотношение погибших к раненым в РФ изменилось к 1:2
- Украина впервые перегнала Россию по ударам дальнобойными дронами
- Дроны влияют не только на фронт, но и на тыл РФ
Об этом говорится в статье The Economist "Россия спотыкается на поле боя". Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман отмечает, что Украина наносит ущерб России практически по всем показателям.
Это не только сродни переломному моменту, считает Фридман: "Если россияне не получат никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет разрушаться".
По данным издания, потери РФ примерно у 35 тысяч солдат в месяц превышают темпы набора новых. Но важно, что изменяется соотношение убитых к раненым. Оно составляет, по оценкам Украины, примерно 1:2 российских военных. Фридман считает, что фатализм русских солдат и готовность терпеть могут иссякать.
Изменение такого соотношения, по мнению издания, может происходить из-за массового использования дронов. Россияне не забирают раненых с поля боя, сообщил The Economist старший военный аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс. Даже россияне, в частности гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник", считают, что у Украины лидерство в сфере беспилотников. Более того, зона поражения дронами значительно продвинулась вглубь России.
Фридман отмечает, что удары по тылу влияют на действия РФ на фронте. В марте Украина впервые перегнала Россию по показателю ударов дронами большой дальности.
Украина также сталкивается с проблемами использования россиянами беспилотников, однако чаще эвакуирует солдат и пытается наступать на меньших участках линии фронта по протяженности. Кроме того, Украина разработала несколько типов дронов-перехватчиков, которые уже сбивают около 95% дронов-шахедов, а Россия не может защитить даже точечно ценные объекты.
Также говорится, что впервые с августа 2024 года Россия не удержала захваченные территории — более 110 кв.км. восстановлен украинский контроль. Россия испытывает трудности на фронте и имеет мало достижений, считает Фридман. Однако остается открытым вопрос, являются ли неудачи на фронте и в тылу РФ показателями сужения возможностей и готовится ли Россия к наступлению летом.
Справочно: Лоуренс Фридман — британский историк, стратег и один из самых авторитетных исследователей современной войны и международной безопасности. Его часто называют "деканом британских стратегических студий". Фридман специализируется на вопросах ядерного сдерживания, военной стратегии, международных конфликтов и гражданско-военных отношений.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Фридман стал одним из наиболее цитируемых западных аналитиков войны. В своих текстах и публичных выступлениях он отмечает, что война в Украине стала испытанием для сдерживания концепции, а также показала границы российских ядерных угроз. Фридман ранее входил в состав британского расследования войны в Ираке – так называемого Chilcot Inquiry.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитики прогнозировали наступление России летом еще с февраля. Но весной враг пытался продвинуться не только на Донбассе, но и на юге, стягивая резервы.