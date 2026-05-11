Перелом в войне уже начался? Профессор военных исследований дал неутешительный прогноз для России

Украина впервые перегнала РФ по ударам дальнобойными дронами, а это считают одним из сигналов перемен в войне

Западные аналитики заговорили о возможном переломном моменте в войне России против Украины. Они указывают на большие потери РФ, проблемы на фронте и эффективность украинских дальнобойных дронов.

Что нужно знать:

Потери врага превышают темпы набора новых военных

Соотношение погибших к раненым в РФ изменилось к 1:2

Украина впервые перегнала Россию по ударам дальнобойными дронами

Дроны влияют не только на фронт, но и на тыл РФ

Об этом говорится в статье The Economist "Россия спотыкается на поле боя". Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман отмечает, что Украина наносит ущерб России практически по всем показателям.

Скриншот статьи с сайта The Economist

Это не только сродни переломному моменту, считает Фридман: "Если россияне не получат никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет разрушаться".

По данным издания, потери РФ примерно у 35 тысяч солдат в месяц превышают темпы набора новых. Но важно, что изменяется соотношение убитых к раненым. Оно составляет, по оценкам Украины, примерно 1:2 российских военных. Фридман считает, что фатализм русских солдат и готовность терпеть могут иссякать.

Изменение такого соотношения, по мнению издания, может происходить из-за массового использования дронов. Россияне не забирают раненых с поля боя, сообщил The Economist старший военный аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс. Даже россияне, в частности гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник", считают, что у Украины лидерство в сфере беспилотников. Более того, зона поражения дронами значительно продвинулась вглубь России.

Дальнобойность украинских дронов /Инфографика "Телеграф"

Фридман отмечает, что удары по тылу влияют на действия РФ на фронте. В марте Украина впервые перегнала Россию по показателю ударов дронами большой дальности.

Украина также сталкивается с проблемами использования россиянами беспилотников, однако чаще эвакуирует солдат и пытается наступать на меньших участках линии фронта по протяженности. Кроме того, Украина разработала несколько типов дронов-перехватчиков, которые уже сбивают около 95% дронов-шахедов, а Россия не может защитить даже точечно ценные объекты.

Также говорится, что впервые с августа 2024 года Россия не удержала захваченные территории — более 110 кв.км. восстановлен украинский контроль. Россия испытывает трудности на фронте и имеет мало достижений, считает Фридман. Однако остается открытым вопрос, являются ли неудачи на фронте и в тылу РФ показателями сужения возможностей и готовится ли Россия к наступлению летом.

Справочно: Лоуренс Фридман — британский историк, стратег и один из самых авторитетных исследователей современной войны и международной безопасности. Его часто называют "деканом британских стратегических студий". Фридман специализируется на вопросах ядерного сдерживания, военной стратегии, международных конфликтов и гражданско-военных отношений.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Фридман стал одним из наиболее цитируемых западных аналитиков войны. В своих текстах и публичных выступлениях он отмечает, что война в Украине стала испытанием для сдерживания концепции, а также показала границы российских ядерных угроз. Фридман ранее входил в состав британского расследования войны в Ираке – так называемого Chilcot Inquiry.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аналитики прогнозировали наступление России летом еще с февраля. Но весной враг пытался продвинуться не только на Донбассе, но и на юге, стягивая резервы.