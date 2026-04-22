До конца 2026 года война в Украине не закончится. Когда на самом деле это возможно по мнению ИИ

Переломный момент может наступить уже в этом году

Окончание войны до конца лета 2026 года очень маловероятно. Устойчивое прекращение огня или заморозка боевых действий возможны в 2027 году.

"Телеграф" решил обратиться с вопросом, завершится ли война до конца лета этого года, к трем моделям искусственного интеллекта (ИИ). Заметим, что прогнозы делали нейросети Claude, чат GPT и Gemini.

Материал создан с помощью искусственного интеллекта. Это аналитические соображения на основе открытых данных, а не официальный прогноз

Две причины, почему война не остановится летом

По мнению Claude, война однозначно не закончится до конца лета по двум причинам. Первая состоит в том, что внимание США сейчас сконцентрировано на войне с Ираном. Фактически Вашингтон поставил Украину на паузу. Вторая причина – позиции Киева и Москвы несовместимы. Кремль требует отдать ему неоккупированные территории Донецкой области, а для Украины это неприемлемо. ИИ напомнил, что даже президент Владимир Зеленский предупредил, что лето будет "очень тяжелым".

По анализу Claude, наиболее реалистичное окно для возможного прекращения войны – конец 2026 или начало 2027 года. Однако о мире речь не идет, вероятнее всего, боевые действия будут заморожены по линии фронта.

По оценкам нейросети тогда могут сойтись благоприятные факторы:

впервые с начала полномасштабной войны потери РФ в живой силе превышают пополнение, ресурс врага для наступления заканчивается

осенью могут возобновиться реальные переговоры — если США снова вернется к проблеме войны РФ против Украины

Война будет продолжаться до конца 2027 года?

По оценке чата GPT, хотя война почти точно не закончится до конца лета 2026, в августе-сентябре могут появиться первые реальные контуры перемирия. Впрочем, считает ИИ, это будет скорее пауза. По прогнозу этой модели, стойкого прекращения огня или заморозки не стоит ждать раньше середины-конца 2027 года.

Ноябрь 2026 — точка надлома

Искусственный интеллект Gemini также не видит предпосылок для завершения войны до конца грядущего лета. Однако, по его оценкам, именно в этот период начнется необратимое истощение российских ресурсов. Оно станет причиной фактического прекращения масштабных боевых действий в марте-мае 2027 года.

Согласно анализу этой нейросети, на основе математических моделей истощения российских запасов военной техники и данных о состоянии российской экономики, можно заключить, что "точка надлома" придется на ноябрь 2026 года. После этого момента можно ожидать, что интенсивность конфликта начнет стремительно угасать.

По заключению Gemini, летом 2026-го будут продолжаться тяжелые позиционные бои. Это будет как финальный аккорд перед началом реальных переговоров и стабилизацией линии фронта, которые можно ожидать весной 2027 года.

Как рассказывал "Телеграф", начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина убежден, что война в Украине продлится еще не менее четырех лет. Европа должна готовиться к возможной агрессии со стороны России.