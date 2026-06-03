Если в кармане всего 100 грн: украинка показала, как приготовить бюджетный шашлык (видео)

После покупки всех необходимых ингредиентов остается еще несколько гривен сдачи

Поодготовка к походу на шашлыки обычно требует времени и денег, но на самом деле даже с минимальным бюджетом можно сделать полноценное мясное блюдо, еще и в домашних условиях. А потратить придется всего лишь 100 гривен.

Соответствующее видео было опубликовано на странице nadiyahlyniana в TikTok. В своих роликах девушка эксперементирует, как приготовить разные популярные блюда за небольшие деньги.

В супермаркете блогер приобрела две средние луковицы, которые обошлись ей в 5.92 грн. Специи для мяса на гриле автор ролика нашла за 11 гривен. Итого, из 100 гривен уже было потрачено 16,92 грн. Остаток — 83,08 грн.

Далее стоял выбор самого главного ингредиента — мяса. Свинина на такой бюджет оказалась не по карману, потому предпочтение было отдано куриным бедрам. Два бедра обошлись в 79 гривен.

Для приготовления необходимо вырезать кость из бедер, а затем разрезать их пополам. Девушка подчеркнула, что из такого набора еще остнется две косточки, которые могут пригодиться для супа.

Немаловажно, как отмечает блогер, правильно нарезать лук. Она делит его пополам, затем разрезает каждую половинку вдоль и поперек. Итого с каждой луковицы выходит по цельных 8 кусочков.

Далее она приступает к добавлению приправы для мяса и соли, затем перемешивает, нанизывает на шпажки и отправляет в аэрогриль.

В итоге получилось три шпажки с шашлыком, которые обошлись всего в 96 гривен.

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