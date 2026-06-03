Не решение магазина: в "АТБ" объяснили, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную

Кассирша написала, как на самом деле это происходит

Многих покупателей в "АТБ" уже давно раздражает необходимость самостоятельно рассчитывать цену на товары, продаваемые на развес, такие как творог или колбаса. Но эта система никак не зависит от торговой сети.

В соцсети Reddit под сообщением пользовательницы с ником Who_i_001, которая, по ее словам, работает в "АТБ", обсудили вопросы ценников на весовые товары.

Пользователь спросил, могут ли в магазинах сразу указывать полную цену товаров, таких как колбаса, рыба или сыр, чтобы покупателям не нужно было самостоятельно считать стоимость при наличии ценника всего за 100 граммов.

В ответ кассирша объяснила, что этот вопрос не зависит непосредственно от магазина. По её словам, такие товары поступают уже с маркировкой от производителя или распределительных складов, и именно там формируется система маркировки. Магазины получают продукцию уже готовой к продаже и не занимаются самостоятельной маркировкой.

Сотрудница "АТБ" назвала главную причину отсутствия стикеров

Таким образом, изменение подхода к ценообразованию и стикеру зависит не от торговой сети, а от производителей и поставщиков.

Ранее "Телеграф" писал, что никогда не стоит делать в "АТБ". Одно распространенное заблуждение покупателей на кассе может значительно задерживать обслуживание.