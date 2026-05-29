В "АТБ" назвали 5 продуктов, которые покупают чаще всего – это не хлеб и молоко

В среднем за раз покупатели оставляют в магазине до 300 гривен

Самым популярным товаром в сети "АТБ" являются куриные яйца. Их покупатели берут чаще всего, хотя можно было бы предположить, что это хлеб.

Также в ТОП-5 наиболее популярных по количеству ежедневных продаж товаров входят сахар, картофель, бананы и эксклюзивная Coca-Cola в двухлитровой бутылке, которую в Украине можно купить исключительно в "АТБ", пишет Oboz.UA со ссылкой на данные пресс-службы "АТБ".

Самые популярные товары "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

По состоянию на август 2025 года средний чек покупателей "АТБ" составлял более 250 грн. Обычно в корзине клиента 6–7 товаров.

За смену кассир в среднем успевает обслужить около 350 покупателей. На одного клиента обычно уходит меньше минуты.

Самые популярные товары собственных торговых марок "АТБ"

Наибольшим спросом пользуются товары собственных торговых марок сети. Они отличаются доступными ценами при хорошем качестве.

В целом у сети есть четыре собственных торговых марки : "Розумний вибір" (эконом), "Своя лінія" (средний сегмент), "День у день" и De luxe (премиум). По сравнению с аналогами известных брендов, продукция ВТМ АТБ в среднем дешевле на 20%, но не уступает по качеству.

