Якщо в кишені лише 100 грн: українка показала, як приготувати бюджетний шашлик (відео)

Після купівлі всіх необхідних інгредієнтів залишається ще кілька гривень здачі

Підготовка до походу на шашлики зазвичай потребує часу та грошей, але насправді навіть із мінімальним бюджетом можна зробити повноцінну м’ясну страву, ще й у домашніх умовах. А витратити доведеться лише 100 гривень.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці nadiyahlyniana у TikTok. У своїх роликах дівчина експериментує, як приготувати різні популярні страви за невеликі гроші.

У супермаркеті блогер придбала дві середні цибулини, які коштували їй 5.92 грн. Спеції для м’яса на грилі авторка ролика знайшла за 11 гривень. Усього, зі 100 гривень уже було витрачено 16,92 грн. Залишок — 83,08 грн.

Далі стояв вибір найголовнішого інгредієнта м’яса. Свинина на такий бюджет виявилася не по кишені, тому перевагу віддали курячим стегнам. Два стегна коштували 79 гривень.

Для приготування необхідно вирізати кістку зі стегон, а потім розрізати їх навпіл. Дівчина підкреслила, що з такого набору ще залишиться дві кісточки, які можуть знадобитися для супу.

Важливо, як зазначає блогер, правильно нарізати цибулю. Вона ділить його навпіл, потім розрізає кожну половинку вздовж і впоперек. Разом з кожної цибулини виходить цілих 8 шматочків.

Далі вона приступає до додавання приправи для м’яса та солі, потім перемішує, нанизує на шпажки та відправляє в аерогриль.

У результаті вийшло три шпажки з шашликом, які коштували всього 96 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" назвали 5 продуктів, які купують найчастіше. Як виявилось, це не хліб і не молоко.