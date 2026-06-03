Украину накроет затяжная волна гроз: какие области первыми окажутся под ударом

Больше регионов окажутся под дождями и молниями в начале следующей недели

После короткой передышки украинцев снова ждет неустойчивая погода. Уже с 4 июня грозы вернутся в ряд областей, а к выходным ненастье распространится почти на всю территорию страны.

По данным Украинского гидрометцентра, грозы на территории страны будут фиксировать 4, 5, 7 и 8 июня. Шестого июня, несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, гроз не ожидается.

4 июня грозы ожидаются в западной части северо-восточных и центральных областей Украины. В частности, на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Прогноз погоды на 4 июня/ Скриншот УГМЦ

5 июня грозы на западе Украины продлятся, а на востоке — сохранятся только на Харьковщине. 6 июня, как и говорили выше, грозы не прогнозируются.

Прогноз погоды на 5 июня/ Скриншот УГМЦ

7 июня с запада грозы перемещаются на центр, север, юг и частично восток Украины. В частности, ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и Крыму.

Прогноз погоды на 7 июня/ Скриншот УГМЦ

Уже 8 июня грозы следует ожидать почти во всех областях. Стихия обойдет стороной Закарпатье, Киевскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

Прогноз погоды на 8 июня/ Скриншот УГМЦ

В то же время портал Ventusky.com прогнозирует грозы в течение минимум пяти ближайших дней. Согласно карте, грозы будут перемещаться с запада на восток, а на 9 июня осадки останутся лишь несколькими группами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть прогнозов свидетельствует — Киеву следует готовиться к волне жары. Однако погода переменная, и дожди с грозами могут испортить впечатление погоды.