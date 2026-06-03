Україну накриє затяжна хвиля гроз: які області першими опиняться під ударом

Найбільше регіонів опиняться під дощами та блискавками на початку наступного тижня

Після короткого перепочинку українців знову чекає нестійка погода. Уже з 4 червня грози повернуться в низку областей, а до вихідних негода пошириться майже на всю територію країни.

За даними Українського гідрометцентру, грози на території країни фіксуватимуть 4, 5, 7 й 8 червня. Шостого червня, попри дощову погоду в більшості областей, гроз не очікується.

4 червня грози очікуються в західних, частині північно-східних та центральних областей України. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині, у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Прогноз погоди на 4 червня/ Скриншот УГМЦ

5 червня грози на заході України триватимуть, а на сході — збережуться тільки на Харківщині. 6 червня, як і казали вище, наразі грози не прогнозуються.

Прогноз погоди на 5 червня/ Скриншот УГМЦ

Натомість 7 червня з заходу грози переміщуються на центр, північ, південь та частково схід України. Зокрема, очікуються в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму.

Прогноз погоди на 7 червня/ Скриншот УГМЦ

Вже 8 червня грози варто очікувати майже в усіх областях. Стихія обійде стороною Закарпаття, Київщину, Миколаївщину, Херсонщину та Одещину.

Прогноз погоди на 8 червня/ Скриншот УГМЦ

Водночас портал Ventusky.com прогнозує грози протягом щонайменше п'яти найближчих днів. Згідно з картою, грози переміщуватимуться з заходу на схід, а на 9 червня опади залишаться лише кількома осередками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина прогнозів свідчить — Києву варто готуватися до хвилі спеки. Проте погода мінлива, і дощі з грозами можуть зіпсувати враження від погоди.